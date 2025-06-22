POLÍTICA
El Govern central es veu “fort” malgrat els casos de corrupció que acorralen els socialistes
La secretària general del PP, Cuca Gamarra, es va desplaçar ahir a Pamplona per dir que “el toro de la llei ha banyegat ja els corruptes” i demanar la dimissió tant de Pedro Sánchez com de la presidenta foral, la també socialista María Chivite, i la convocatòria d’eleccions.
Gamarra va opinar que “això acaba de començar, això és l’inici de tota una investigació policial i judicial que està destapant el cas més gran de corrupció en la història de la democràcia espanyola”, i va apuntar que “la imatge que representa el sanchisme” és la de l’UCO entrant a la seu de Ferraz i a les oficines de Transports i Adif.
Després d’indicar als socialistes que “l’únic camí que tenen és el de col·laborar amb la justícia”, Gamarra va demanar la convocatòria immediata d’eleccions, perquè “això està clar que no dona més de si, és el final del viatge”.
A Pedro Sánchez “no li servirà ni ser al búnquer ni canviar la seua agenda per una agenda internacional”, va afegir, per ressaltar que l’agenda del president “s’ha convertit en una agenda ja únicament judicial”.
Contra María Chivite
Així mateix, va al·ludir a més la Comunitat foral, on hi ha “100 milions en adjudicacions del Govern de Navarra sota sospita”.
La presidenta María Chivite, va comentar, “només té un camí”, que és la dimissió i la convocatòria d’eleccions. “Chivite s’unirà a Urralburu i Otano en la llista de presidents socialistes de Navarra que han hagut de dimitir per corrupció”, va destacar Gamarra.
❘ madrid ❘ L’endemà que els agents de l’UCO de la Guàrdia Civil entressin a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid per investigar els correus de l’exsecretari d’Organització Santos Cerdán, ministres socialistes veuen “fort” el Govern espanyol i el seu president, Pedro Sánchez, i van revindicar la dignitat de ser socialista.
El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, va garantir que Pedro Sánchez, “està fort”, que “té molt clar el que ha de fer” i que “continua fent millor aquest país combatent la corrupció”.
López va reconèixer que aquests estan sent “dies durs” per als socialistes amb l’escàndol de les presumptes mossegades del cas Koldo que ha escatxigat els seus exsecretaris d’Organització, Santos Cerdán i José Luis Ábalos, a més d’altres polítics i empresaris. “És així: ens dol”, va emfatitzar el líder del Partit Socialista de Madrid.
Malgrat això, va cridar a tenir “molt clar” que el cas Koldo no és “el mateix” que la “trama generalitzada de corrupció” confirmada per sentències judicials que afecta el PP: “No som el mateix. Mai serem el mateix”, va recalcar.
Així mateix, després de subratllar que el partit no “consentirà que la taca d’uns quants” enterboleixi “una tasca tan gran” com l’empresa pels socialistes, López va advertir que al PSOE no “li ha de dir ningú el que ha de fer perquè el PSOE sap el que ha de fer”.
“Tinguem la certesa que això és el PSOE i aquí no se’n passa ni una i aquí qui la fa la paga i aquí es demana el cap del que la fa”, a diferència de la dreta, va subratllar López, en la mateixa línia que la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, que va assegurar que el seu partit el PSOE no té por del que li pugui passar “a tres pocavergonyes” l’actitud dels quals “repugna”.
“Estem preocupats i espantats, no pel que els pugui passar a aquestes persones que, sens dubte, caigui sobre ells amb duresa tota la llei i la justícia, sinó pel que li pugui passar a un partit que representa la decència de tantes persones que treballen pels seus veïns”, va remarcar la ministra, que va agregar que, “com a dona, també fa fàstic aquesta actitud masclista que s’ha pogut sentir i llegir i que no representa el PSOE”.
A l’espera de mesures
Altres dirigents socialistes esperaven ahir mesures “dures, clares, contundents i concises” per part de Pedro Sánchez, com el president d’Astúries, Adrián Barbón, que va defensar l’honestedat del PSOE, o la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, que va demanar a la militància “fortalesa i coratge” per “recuperar la credibilitat que lògicament s’ha vist afectada” per la corrupció.
n La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va dir ahir que el problema de la corrupció a Espanya “no és nou” i resideix al bipartidisme de PSOE i PP, mentre que va demanar contundència contra “pocavergonyes” i “corruptes” amb referència als presumptes casos de corrupció que impliquen els exalts càrrecs socialistes José Luis Ábalos i Santos Cerdán. Per la seua part, la secretària general de Podem, Ione Belarra, va assegurar que el Govern de Pedro Sánchez “ja ha mort” i el dubte és saber “quan es concretarà el final” i va considerar que la corrupció socialista “és una forma de govern del bipartidisme i no són casos de pomes podrides”.
n El president del PNB, Aitor Esteban, va demanar ahir que el cap de l’Executiu estatal, Pedro Sánchez, comparegui “com més aviat millor i no el 9 de juliol” perquè “delimiti els detalls del cas” arran de l’informe de l’UCO de la Guàrdia Civil i “certifiqui que no hi va haver finançament irregular” al PSOE. “No estem per protegir governs, sinó per protegir la dignitat democràtica. Ni el PP amb el seu soroll i exageracions, ni el PSOE amb el silenci. Nosaltres busquem respostes clares, netes i sense dreceres.” Des de Pamplona pel 115 aniversari de la consolidació del PNB a Navarra, va dir que “urgeix que el PSOE certifiqui que no hi va haver finançament irregular”.