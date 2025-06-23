Tensió entre manifestants de l'ANC i els Mossos per la visita de Felip VI a Montserrat
La policia reté les desenes de persones que es concentren fora de l'Abadia per la presència del monarca
Tensió entre els manifestants de l'Assemblea (ANC) i els Mossos a la sortida del cremallera de Montserrat. L'entitat ha convocat una concentració per protestar contra la presència del rei d'Espanya, Felip VI, que aquest dilluns visita el monestir en el marc dels actes de commemoració del Mil·lenari. Desenes de manifestants han pujat amb el cremallera cap a l'estació de Montserrat, i a la sortida els Mossos han retingut els protestants. S'ha identificat almenys una persona. Els manifestants han acusat la policia de ser "col·laboracionistes" del govern espanyol, amb crits com ara: "No ens mourem", "molt valents tirant a terra gent més gran de 60 anys", i "vergonya, Mossos!". Segons l'ANC, hi ha hagut càrregues policials i un detingut.
El president de l'ANC, Lluís Llach, havia fet minuts abans una crida a evitar que el rei d'Espanya, Felip VI, es passegi "amb normalitat" per Montserrat. Durant una atenció als mitjans aquest dilluns des del pàrquing del cremallera, a Monistrol de Montserrat (Bages), Llach ha carregat contra la presència del monarca: "Si Espanya vol aquest rei, que se'l quedi".
Felip VI visita aquest dilluns el monestir en el marc dels actes de commemoració del Mil·lenari. És per això que l'Assemblea ha organitzat una protesta a baix de Montserrat, on s'hi han aplegat desenes de persones. Llach ha lamentat que l'Abadia hagi permès l'acte del monarca, a qui ha descrit com a "hereu directe" del feixisme del dictador Francisco Franco. Llach ha subratllat que Catalunya no vol "cap rei", i menys el monarca que el 3 d'octubre de 2017 es va posicionar "contra la ciutadania", va animar la "repressió" de l'Estat, i va aplaudir l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per "anorrear" les institucions. "Que Espanya se'l quedi, nosaltres no volem cap monarquia, i menys aquesta, hereva directa del règim de Franco i del seu feixisme", ha reblat el president de l'ANC.
L'exdiputat de JxSí també ha constatat que no entén l'actitud de l'abat amb la invitació al rei. Ara bé, ha subratllat que la importància "simbòlica" que l'Abadia de Montserrat té per a Catalunya és "intemporal", i va "molt més enllà de l'encert, tantes vegades demostrat", o bé del "desencert" que mostren les autoritats que la regeixen avui dia.
Llach ha conclòs les declaracions amb unes paraules del membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea Josep Pinyol: "El deure de la nostra nació és tractar que Felip VI no es passegi amb normalitat per Montserrat". L'ANC considera que el rei d'Espanya és la "clau de volta" que sustenta els arcs i l'edifici sencer d'un "sistema polític putrefacte" que sobreviu sobre els pilars de la catalanofòbia i la corrupció. A l'acte del Monestir de Montserrat també hi assistirà el president de la Generalitat, Salvador Illa. A la tarda, els reis espanyols també visitaran Badia del Vallès amb motiu del 50è aniversari del municipi.