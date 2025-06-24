L’Iran ataca els EUA a Qatar en represàlia pel bombardeig a les seues plantes nuclears
Assegura haver llançat míssils contra l’emplaçament militar estatunidenc al país àrab, així com també a l’Iraq. El Pentàgon descarta baixes mentre el preu del petroli recula
L’Iran va atacar ahir la base militar dels Estats Units a Qatar com a resposta al bombardeig ordenat pel president dels EUA, Donald Trump, diumenge contra instal·lacions nuclears iranianes.
Segons van confirmar mitjans estatals iranians com Tasnim News Agency, Teheran va atacar la base militar d’Al-Udeid “per l’agressió militar” dels EUA. “Qualsevol repetició dels atacs conduirà a l’acceleració del col·lapse de l’establishment militar nord-americà a la regió”, diu el comunicat del Cos de la Guardia Revolucionària Islàmica que recull el mitjà.
El ministeri d’Exteriors de Qatar va condemnar l’atac, va informar que la base “havia estat evacuada anteriorment” per “precaució” davant les “tensions” a la regió i va anunciar que es reserva el dret a “respondre directament, de forma proporcional” a aquesta “flagrant agressió”.
El Pentàgon va afirmar que no s’havien registrat baixes nord-americanes en l’atac iranià. Per la seua part, les autoritats de la regió iraquiana d’Anbar van negar cap atac contra la base d’Ain al-Assad, operada en conjunt amb els Estats Units, després que la Guàrdia Revolucionària iraniana informés del llançament de projectils contra aquestes instal·lacions militars.
Per la seua part, els governs de Bahrain i Kuwait van anunciar el tancament temporal de l’espai aeri de tots dos països com a mesura de precaució davant l’escalada d’atacs a tota la regió, en particular després que les forces iranianes anunciessin trets de míssils contra bases nord-americanes a Qatar i l’Iraq.
El preu del barril Brent, de referència a Europa, es va enfonsar a mitja tarda d’ahir després d’aquests atacs iranians sobre la bases nord-americanes a Qatar. El petroli europeu cedia un 4,77%, finsals 71,88 dòlars (62,15 euros), mentre que el West Texas Intermediate (WTI), clau per al mercat nord-americà, es deixava un 5,32% i es quedava en els 69,90 dòlars (60,44 euros).
Mentrestant, l’Exèrcit israelià va concloure ahir la seua onada d’atacs “més extensa” sobre l’Iran des que va començar la guerra el passat 13 de juny.
n La Unió Europea va assenyalar ahir que espera passos de part d’Israel per millorar la situació a la Franja de Gaza després de l’informe de l’alta representant, Kaja Kallas, que assenyala “indicis” que les forces israelianes violen els Drets Humans, però va tornar a refredar l’opció de prendre represàlies, després d’indicar que l’objectiu no és “castigar” Israel. Espanya va manifestar ahir la intenció de demanar a la UE la suspensió “immediata” de l’acord d’associació amb Israel, un embargament de venda d’armes per part de la UE i sancions individuals a tots aquells que volen desaprofitar la solució de dos estats.
n El president dels EUA, Donald Trump, “encara està interessat” a mantenir negociacions amb l’Iran per a un acord sobre el seu programa nuclear després dels bombardejos executats diumenge, segons va indicar la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.