Illa descarta substituir Sánchez però el Govern evita detallar el contingut de l’última reunió “privada” dels presidents
Paneque diu que “no pot estranyar” una trobada fora d’agenda per la relació que hi ha entre els caps de govern
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat aquest dimecres que dilluns passat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunissin a la Moncloa en una trobada celebrada per sorpresa i fora de les agendes públiques de tots dos. Paneque, però, ha desvinculat la reunió de la crisi que viuen els socialistes pel ‘cas Cerdán’ i ha negat que es plantegés la possibilitat que Illa acabés substituint Sánchez si aquest últim plega del govern espanyol. “Es descarta qualsevol escenari alternatiu al que hi ha: Sánchez al govern d’Espanya i Illa al de Catalunya”, ha sentenciat Paneque.
A més, la portaveu ha remarcat el “compromís absolut d’Illa amb la ciutadania de Catalunya” i el “contracte que ha assumit” amb els catalans per a exercir de president. “Per a ell és un gran honor i una responsabilitat”, ha afegit. A més, ha recordat que el president de la Generalitat “ha manifestat el seu suport absolut a Pedro Sánchez i a la tasca que està fent des del govern d’Espanya”.
Malgrat negar que la reunió tingués res a veure amb plantejar aquest escenari -sortit d’algunes veus de Madrid com una possibilitat per a que el PSOE sortís de la crisi del ‘cas Cerdán’ i l’escàndol de les suposades comissions il·legals-, Paneque no ha volgut detallar quin va ser el motiu de la trobada entre els dos presidents dilluns passat ni detallar-ne el contingut de la mateixa. “L’activitat política requereix d’àmbits i espais de privacitat”, ha dit, tot afegint que “a ningú pot semblar estrany que dues persones com ells es trobin per discutir el que creguin convenient; tenen una relació cordial, fluida i, més enllà de la institucional, és d’amistat”.