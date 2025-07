Un Tribunal Constitucional fracturat avala la llei d’amnistia per sis vots contra quatre

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Tribunal Constitucional va avalar ahir, amb els sis vots a favor de la majoria progressista davant els quatre vots en contra de la minoria conservadora, la constitucionalitat de la llei d’amnistia, per respondre a una situació excepcional i a una finalitat legítima d’interès públic. La sentència, que rebutja el recurs d’inconstitucionalitat del PP contra la norma i que descarta acudir a la Justícia de la UE, marcarà la línia a seguir la resta dels 30 recursos que s’estan tramitant i que no es veuran fins després de l’estiu. Després de quatre dies de deliberacions, l’Alt Tribunal va aprovar el text de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, que avala en línies generals la llei tret de tres aspectes menors i al qual s’han introduït lleugeres aportacions dels magistrats que no modifiquen pel que fa a les línies substancials l’esborrany. Entre aquestes, la resolució afegeix que la llei no vulnera la normativa europea en matèria de terrorisme ni tampoc la legislació de l’Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE). Defensa que l’amnistia encaixa a la Constitució, que no és arbitrària ni respon a un caprici i que el perquè de la llei és “jurídicament indiferent”. Tan sols declara inconstitucionals l’article 1.1 al no atorgar la mesura de gràcia a aquelles conductes i protestes dirigides a rebutjar el procés; així com el segon paràgraf de l’art. 1.3 perquè permet amnistiar conductes posteriors al 13 de novembre del 2023. Precisa també que per procedir a l’arxivament d’un procediment al Tribunal de Comptes sobre la responsabilitat comptable de l’1-O, és obligatori obtenir l’informe de totes les parts, incloses les acusacions populars. La sentència descarta que l’amnistia sigui contrària al principi de separació de poders i descarta fer un judici polític de la norma, ja que “una cosa és el final de la llei i una altra la intenció última dels seus autors”.

Per la seua part, els vots particulars dels magistrats conservadors titllen la llei d’una norma arbitrària aprovada amb la finalitat d’aconseguir els set vots de Junts per a la investidura de Pedro Sánchez i avalada ara amb “matusser maquiavel·lisme”.

n El Govern central i el de la Generalitat van destacar ahir que l’aval del Tribunal Constitucional a la llei d’amnistia suposa el final de la crisi política oberta arran del procés i va instar el Tribunal Suprem a aplicar-la a tots. El president de l’Executiu central, Pedro Sánchez, va assegurar que és una “magnífica notícia perquè tanca una crisi que mai no hauria d’haver sortit de la política” i va reivindicar que ha servit per apaivagar la situació a Catalunya, que “no té res a veure amb la del 2017”. Per la seua part, el cap de l’Executiu català, Salvador Illa, va apuntar que des que es va aprovar la llei “les coses van millor” a Catalunya i va demanar al Suprem que apliqui la norma “amb diligència”. En una declaració institucional des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Illa va afirmar que el TC “ha parlat” i que, per tant, ara “no té sentit obstaculitzar l’aplicació de la llei”. “Em dol que hi hagi persones que encara no s’hagin pogut beneficiar de l’amnistia”, va afegir, sense fer menció explícita a noms com el de l’expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, o dels exconsellers Lluís Puig i Antoni Comín. Per la seua part, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va apressar que la norma s’apliqui a “tots líders” condemnats per l’1-O, perquè “aquesta va ser la voluntat del legislador”. La sentència del Constitucional obligarà el Suprem a revisar els antecedents penals dels condemnats pel procés, però l’ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació de l’exvicepresident Oriol Junqueras es mantindran, segons fonts jurídiques, que afirmen que no influeix en els seus casos perquè els magistrats van concloure que no era possible aplicar l’amnistia per malversació, un delicte sobre el qual no es pronuncia el TC.