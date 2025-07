L’Audiència Nacional admet 254 testimonis al judici contra els Pujol

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’Audiència Nacional ha admès fins a 254 testimonis en el judici contra la família Pujol. Asseurà al banc l’expresident Jordi Pujol i els seus fills a partir del novembre per formar presumptament una organització criminal que s’hauria enriquit durant dècades amb activitats corruptes valent-se de la seua posició política.

Entre els que declararan hi ha polítics, empresaris i membres de cossos policials. Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, i els exresponsables de la Banca Privada d’Andorra (BPA) són alguns dels testimonis que passaran pel tribunal. També l’ara conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que va ser líder d’Unió, l’exconseller de Medi Ambient amb ICV Salvador Milà o l’empresari Jordi Puig, germà del també exconseller Felip Puig, a banda de l’assessor fiscal Joan Anton Sánchez Carreté.

L’Audiència, tanmateix, rebutja que comparegui com a testimoni l’exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional Eugenio Pino.

Val a recordar que el Tribunal Suprem va confirmar la condemna a 1 any de presó a Eugenio Pino per un delicte de revelació de secrets per entregar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) un pendrive amb dades personals i empresarials per a la causa contra els Pujol.

L’Audiència Nacional ha fixat entre els mesos de novembre del 2025 i abril del 2026 el judici contra el que va ser president de la Generalitat i els seus fills, per a qui ha assenyalat un total de 51 sessions repartides al llarg de sis mesos.

El jutge els va imputar presumptes delictes d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte continuat de falsificació de document mercantil, delicte de frustració en l’execució i fins a set delictes contra la Hisenda Pública. Per garantir les possibles responsabilitats civils per a aquests últims, el magistrat va demanar al primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, que diposités 7,5 milions d’euros i a la seua exdona, 400.000 euros. En la interlocutòria amb què va posar fi a la instrucció, l’any 2020, el jutge va proposar jutjar la família al complet per formar presumptament una organització criminal per, aprofitant-se de la seua “posició privilegiada d’ascendència en la vida política, social i econòmica catalana durant dècades”, acumular un “patrimoni desmesurat directament relacionat amb percepcions econòmiques derivades d’activitats corruptes”.

A banda de la família Pujol, entre els investigats es troben l’empresari Luis Delso, Carles Sumarroca i Carles Vilarrubí, així com l’exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironés.