El Suprem demana al PSOE i el Congrés que informin sobre pagaments i donacions d’Ábalos

El magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente va sol·licitar ahir al Congrés dels Diputats i al PSOE que l’informin dels pagaments i donacions de l’exministre de Transports José Luis Ábalos (2014–2024), a causa de l’“aparent falta de sintonia” entre les dades obtingudes d’Hisenda i les que consten als seus comptes bancaris.

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va assenyalar en un ofici que d’acord amb les dades d’Hisenda, el Congrés va pagar a Ábalos en retribucions, dietes o altres conceptes un total de 751.421,57 euros des del 2014 fins al 2024, malgrat que els seus comptes reflecteixen ingressos per 79.841,74 euros en aquell mateix període.

Partint de la mateixa informació, l’exministre hauria fet donacions al PSOE per 44.729,29 euros, però als comptes només hi ha constància de pagaments al PSOE de 8.471,36 euros entre 2014 i 2024.

Segons l’UCO existeixen “percepcions econòmiques girades com a nòmines provinents de productes bancaris titulats pel PSOE i el Grup Parlamentario Socialista de Corts Generals entre les dates susdites”. El PSOE va recordar que els seus diputats al Congrés cobren el sou del Grup Socialista, del qual es treu una aportació voluntària, per la qual cosa les aportacions “estan perfectament declarades a Hisenda”.

Paral·lelament, Puente requereix a la Seguretat Social la vida laboral dels cinc empresaris imputats pel presumpte pagament de comissions a canvi de l’adjudicació d’obra pública –Antxon Alonso, Fernando Merino, José Ruz i Antonio i Daniel Fernández Menéndez–, i dels presumptes beneficiaris de les esmentades mossegades: l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, l’exassessor de Ábalos Koldo García i la seua exdona Patricia Uriz.

Per la seua banda, el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, va afirmar que el Govern de coalició surt “millor” del debat al Congrés de dimecres amb el paquet de mesures anticorrupció presentats per Pedro Sánchez, malgrat que no es va pronunciar encara sobre la sol·licitud del TS sobre els comptes d’Ábalos.

Per la seua part, la portaveu del Partit Popular Ester Muñoz va justificar ahir l’atac del president del partit, Alberto Núñez Feijóo, al cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, sobre el negoci de “saunes-prostíbuls” de la família de la seua dona i va recalcar que “la veritat de vegades és dura”.

La líder de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, va tornar a advertir el PSOE que la “durada de la pròrroga” a què es va referir dimecres depèn de “complir amb Catalunya” i va recalcar que no són “socis”.

Podem va assegurar que la compareixença de Sánchez va servir per “guanyar temps per al pròxim informe de l’UCO”.

❘ lleida ❘ El magistrat del Suprem Leopoldo Puente, instructor del cas Cerdán, ha iniciat les indagacions sobre l’UTE formada per les empreses LIC C (Levantina de Ingeniería y Construcción) i Marco Infraestructuras y Medio Ambiente, del grup Marco de Binèfar (Llitera)), per “confirmar o descartar els rellevants extrems que ja consten” en les diligències sobre el seu eventual “benefici” com a adjudicatària d’una de les contractes sota sospita. Es tracta del lot 02 de conservació de carreteres estatals de Terol, adjudicat per 5,7 milions d’euros i l’acompliment del qual acaba d’aquí a uns mesos. L’UCO (Unitat Central Operativa) de la Guàrdia Civil afirma que aquesta adjudicació es podria deure a una corruptela entre l’amo de LIC, Javier Ruz, i Koldo García, que va arribar a tractar la tramitació amb l’exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, imputat a l’Audiència Nacional. Ruz, l’empresa del qual va ser liquidada fa uns mesos, nega haver pagat mossegades, malgrat que el jutge el manté com investigat. Dins de les diligències, i a sol·licitud de l’UCO, el magistrat ha sol·licitat a l’Agència Tributària un “informe de situació” de l’UTE dels exercicis de 2014 a 2024, la qual cosa n’inclou els moviments econòmics i l’evolució del patrimoni. També requereix a la Seguretat Social que aporti “tant les altes i baixes de treballadors com les cotitzacions” de l’UTE. García va arribar a donar per fet en una conversa amb Cerdán que Marco contractaria la seua dona, una cosa que no consta que hagi arribat a passar.

Filtren imatges de Santos Cerdán a la presó de Soto del Real

Les primeres imatges de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán a la presó van ser filtrades ahir per OK Diario. Cerdán es troba en presó provisional comunicada a Soto del Real des del passat 30 de juny per gestionar presumptes mossegades en adjudicacions irregulars d’obra pública.

Segons informa el mitjà, l’exnúmero 3 del PSOE “s’ha integrat bé” i és “planer” en el tracte amb els altres presos. A més, Cerdán va ingressar en una cel·la individual i va rebutjar comptar amb el pres d’acompanyament. L’origen de la filtració de les imatges és investigat i ha causat malestar entre els funcionaris de la presó.

Arxiven la causa de violència de gènere de Koldo sobre l’exdona

El jutjat va arxivar ahir definitivament per prescripció la causa que va obrir el maig passat per investigar si Koldo García, exassessor de l’exministre de Transports José Luis Ábalos, hauria pogut cometre un presumpte delicte de violència de gènere contra la seua exparella Patricia Uriz. Ni Koldo ni Uriz no van ser cridats a declarar i tots dos van negar “rotundament” els fets denunciats. El jutge del Tribunal Suprem Ismael Moreno va obrir una peça separada de la investigació general del cas Koldo per presumpta violència de gènere per un delicte d’injúries o vexacions lleus partint de material requisat a l’exassessor per l’UCO, malgrat que els fets ja havien prescrit.