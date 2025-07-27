FAM
El 96% dels gazians pateix gana i mig milió passa “dies sencers sense menjar”
Segons un informe d’organitzacions humanitàries en col·laboració amb l’ONU. Cinc persones, entre les quals un nadó de només deu dies, moren per desnutrició a la Franja de Gaza
El 96% de la població a la Franja de Gaza –uns 2,15 milions de persones– passa gana de forma severa o aguda, segons un informe de la Classificació Integrada de la Seguretat Alimentària (CIF) en col·laboració amb l’ONU, que assenyala, a més, que gairebé mig milió de gazians “passa dies sencers sense menjar”.
Les autoritats palestines van confirmar ahir la mort per desnutrició de cinc persones, inclòs un nadó de 10 dies, que no va tenir accés a llet de fórmula a causa que la seua mare, també amb problemes de malnutrició, no va poder alletar-lo. El nombre total de víctimes per escassetat d’aliments i productes bàsics des de l’inici de l’ofensiva israeliana contra la Franja s’eleva a 127, de les quals 85 eren nens, i segons Hamas entre 40.000 i 60.000 nens podrien morir en “qüestió de dies” pel desproveïment.
El bloqueig israelià ha provocat en els últims dies la descomposició de caixes d’ajuda alimentària. El Govern de Netanyahu va anunciar divendres que permetrà a països estrangers llançar ajuda a la Franja en paracaigudes, un sistema que ha rebut el rebuig de l’ONU per “ineficaç i perillós”. L’organisme, a més, ho va definir com “una cortina de fum” i va afirmar que “una fam provocada per l’home només es pot resoldre amb voluntat política”.
A causa de la dramàtica situació, el cap d’Afers Humanitaris de l’ONU, Tom Fletcher, va indicar ahir que l’organisme internacional està disposat a col·laborar amb l’ONG nord-americanoisraeliana Fundació Humanitària de Gaza (GHF), malgrat que consideren que no compleix els criteris humanitaris generals.
Diverses entitats també han denunciat que “no queden centímetres segurs a Gaza” en els quals “tinguis la certesa que no hi haurà un atac”, i han explicat que els gazians tenen “10 o 15 minuts per abandonar l’edifici perquè serà bombardejat mentre els seus fills dormen al costat”.
A més, segons l’Agència per als Refugiats Palestins (UNRWA), 10 nens perden una o les dos cames cada dia a Gaza pels continus atacs israelians, i un comitè de l’ONU denuncia casos d’abusos sexuals i amenaces a presoners palestins per part de soldats de l’Exèrcit hebreu.
Cinc suïcidis de soldats al juliol
Mentrestant, almenys cinc militars israelians s’han suïcidat el mes de juliol estant de servei a la Franja, xifra que arriba als setze el 2025. Les famílies han criticat l’abandó del Govern.
Una mare tem perdre el seu fill, que “ja no es manté dret”
“Temo perdre el meu fill a causa de la falta de menjar i la fam que estem vivint. Se li ha debilitat el cos, els símptomes són evidents al seu rostre, està esgotat i ja no pot sostenir-se dret”, assegura Hidaya al-Mutauaq, mare de trenta anys i viuda després de perdre el seu marit en un bombardeig israelià. El seu fill, Mohamed Motawaq, de tan sols 18 mesos i amb el cos esquelètic, passa els dies als braços de la seua mare sense gairebé accés a llet i productes bàsics per les restriccions d’Israel a l’entrada d’ajuda.
Hidaya explica com la salut del petit s’ha anat deteriorant en aquests últims mesos en què Israel no només ha incrementat l’ofensiva contra la Franja. “El seu estat de salut era bo, tenia un pes normal i menjava de manera habitual, però a causa de les condicions que vivim, ara pesa només sis quilos per la falta de menjar. Em resulta difícil aconseguir un plat d’arròs per a ells, i de vegades ens fiquem al llit sense haver menjat”, lamenta Hidaya.