Illa reivindica la convivència i la cohesió del país i avisa que Catalunya "no es deixarà endur per la intolerància"

El president vol continuar desplegant totes les competències per exercir l'autogovern: "No defugim cap responsabilitat"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durant el discurs institucional de la Diada

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durant el discurs institucional de la Diada

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la convivència i la cohesió social i territorial de Catalunya durant el seu discurs institucional amb motiu de la Diada. "Catalunya mai s'ha deixat endur per la intolerància i tampoc permetrem que ho faci ara", ha advertit el president, que ha afirmat que Catalunya és una nació "viva" que no exclou ningú i que està "feta d'arreus, de continuïtats i de novetats" que l'enriqueixen. En el marc de la seva intervenció Illa també ha defensat l'autogovern i ha remarcat que cal seguir desplegant "plenament" les competències que pertoquen al país, sense "defugir cap responsabilitat".

Gran part del discurs del president -al Saló Verge de Montserrat del Palau de la Generalitat- s'ha centrat en la reivindicació de la convivència, que Illa creu que és "el bé més preuat" del país i que ha promès "defensar fins al final". A més, ha apel·lat a "la màxima unitat possible" de les forces catalanes.

Illa ha subratllat que cal enfortir tant les institucions com l'autogovern i ha apuntat, també, que cal fer-ho amb els recursos "que pertoquen". En aquesta línia, ha afirmat que Catalunya "es farà escoltar" perquè serà "un exemple a seguir en benefici de tota la ciutadania". "És el moment de centrar Catalunya, de la Catalunya centrada", ha insistit.

Durant el discurs per la Diada Illa s'ha referit a la situació de la llengua catalana i a la seva defensa, i tot i que ha admès que és "un repte gran" s'ha mostrat confiat que "s'aconseguirà". "El català ha de continuar sent la llengua inclusiva, pròpia i transversal del país, perquè en una societat global com la nostra el català enriqueix i suma", ha afirmat.

El president també ha fet esment a la situació geopolítica mundial, amb un taulell que "ha canviat" i es troba "en una nova etapa". El cap de l'executiu ha alertat sobre "els alarmants símptomes de deshumanització" que es viuen i s'ha referit al cas concret del genocidi que pateix el poble palestí. En aquest context, ha remarcat que Catalunya "ni vol, ni pot callar" i ha assegurat que el país està compromès amb la construcció de l'Europa "dels valors democràtics i del progrés a favor d'un món en pau".

"Participació plena" dels polítics escollits "per mirar endavant"

Durant el seu discurs el president també ha defensat la pluralitat política i "la participació plena" de tots els actors polítics escollits pels catalans. "La gran majoria de nosaltres volem mirar endavant", ha dit Illa, que ha reivindicat una Catalunya "de tothom i amb tothom" i que sigui "dins del marc legal i institucional". "La nació catalana es construeix amb vímets de futur i amb el consens renovat de tota la ciutadania", ha afegit.

D'altra banda, Illa també ha aprofitat per recordar els incendis que van afectar Catalunya durant l'estiu i que van deixar víctimes mortals. El president ha enviat un record als familiars de les víctimes i ha lloat el paper de tots els servidors públics. El cap de l'executiu ha advertit dels efectes del canvi climàtic i ha remarcat que cal afrontar-lo de manera "integral".

A més, ha posat en valor el paper dels Bombers que es van desplaçar a Extremadura i a Castella i Lleó per ajudar a extingir els incendis que afectaven aquests territoris i ha assegurat que és un exemple més de "la Catalunya solidària". "La solidaritat, com el foc, no entén de fronteres", ha dit.

