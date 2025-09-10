Illa reivindica la convivència i la cohesió del país i avisa que Catalunya "no es deixarà endur per la intolerància"
El president vol continuar desplegant totes les competències per exercir l'autogovern: "No defugim cap responsabilitat"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la convivència i la cohesió social i territorial de Catalunya durant el seu discurs institucional amb motiu de la Diada. "Catalunya mai s'ha deixat endur per la intolerància i tampoc permetrem que ho faci ara", ha advertit el president, que ha afirmat que Catalunya és una nació "viva" que no exclou ningú i que està "feta d'arreus, de continuïtats i de novetats" que l'enriqueixen. En el marc de la seva intervenció Illa també ha defensat l'autogovern i ha remarcat que cal seguir desplegant "plenament" les competències que pertoquen al país, sense "defugir cap responsabilitat".
Gran part del discurs del president -al Saló Verge de Montserrat del Palau de la Generalitat- s'ha centrat en la reivindicació de la convivència, que Illa creu que és "el bé més preuat" del país i que ha promès "defensar fins al final". A més, ha apel·lat a "la màxima unitat possible" de les forces catalanes.
Illa ha subratllat que cal enfortir tant les institucions com l'autogovern i ha apuntat, també, que cal fer-ho amb els recursos "que pertoquen". En aquesta línia, ha afirmat que Catalunya "es farà escoltar" perquè serà "un exemple a seguir en benefici de tota la ciutadania". "És el moment de centrar Catalunya, de la Catalunya centrada", ha insistit.
Durant el discurs per la Diada Illa s'ha referit a la situació de la llengua catalana i a la seva defensa, i tot i que ha admès que és "un repte gran" s'ha mostrat confiat que "s'aconseguirà". "El català ha de continuar sent la llengua inclusiva, pròpia i transversal del país, perquè en una societat global com la nostra el català enriqueix i suma", ha afirmat.
El president també ha fet esment a la situació geopolítica mundial, amb un taulell que "ha canviat" i es troba "en una nova etapa". El cap de l'executiu ha alertat sobre "els alarmants símptomes de deshumanització" que es viuen i s'ha referit al cas concret del genocidi que pateix el poble palestí. En aquest context, ha remarcat que Catalunya "ni vol, ni pot callar" i ha assegurat que el país està compromès amb la construcció de l'Europa "dels valors democràtics i del progrés a favor d'un món en pau".
"Participació plena" dels polítics escollits "per mirar endavant"
Durant el seu discurs el president també ha defensat la pluralitat política i "la participació plena" de tots els actors polítics escollits pels catalans. "La gran majoria de nosaltres volem mirar endavant", ha dit Illa, que ha reivindicat una Catalunya "de tothom i amb tothom" i que sigui "dins del marc legal i institucional". "La nació catalana es construeix amb vímets de futur i amb el consens renovat de tota la ciutadania", ha afegit.
D'altra banda, Illa també ha aprofitat per recordar els incendis que van afectar Catalunya durant l'estiu i que van deixar víctimes mortals. El president ha enviat un record als familiars de les víctimes i ha lloat el paper de tots els servidors públics. El cap de l'executiu ha advertit dels efectes del canvi climàtic i ha remarcat que cal afrontar-lo de manera "integral".
A més, ha posat en valor el paper dels Bombers que es van desplaçar a Extremadura i a Castella i Lleó per ajudar a extingir els incendis que afectaven aquests territoris i ha assegurat que és un exemple més de "la Catalunya solidària". "La solidaritat, com el foc, no entén de fronteres", ha dit.