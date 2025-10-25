PRÒXIM
L’Audiència investiga el president de Sidenor per vendre acer a Israel
A una firma militar, per la qual cosa podria incórrer en un delicte de lesa humanitat
El jutge de l’Audiència Nacional (AN) Francisco de Jorge ha acordat investigar el president de la metal·lúrgica basca Sidenor, José Antonio Jainaga, per presumptes delictes de contraban i de participació per complicitat en un delicte de lesa humanitat o de genocidi per la venda, sense autorització, de partides d’acer a la companyia Israel Military Industries (IMSI).
Així ho va donar a conèixer ahir l’Audiència Nacional, que ha detallat que també investiga dos directius més, a l’apreciar que tindrien ple coneixement tant que es tracta d’un fabricant d’armes pesants i lleugeres, com que el material venut havia de ser utilitzat per a la fabricació d’armament.
La venda d’acer s’hauria portat a terme –afegeix– sense haver sol·licitat autorització del Govern ni inscriure’s en el registre corresponent, tal com consta en un ofici de la Comissaria General d’Informació del passat 10 de setembre, segons l’Audiència Nacional.
Tanmateix, fonts de Sidenor van recordar que el passat 1 de juliol van fer pública la seua decisió de suspendre totes les relacions comercials amb Israel. Aquest acord es va prendre després de la decisió del Govern d’Espanya a l’abril de suspendre els contractes amb Israel.
L’organització islamista Hamas va anunciar ahir que ha acordat amb diverses faccions palestines, en un encontre mantingut al Caire, traspassar el Govern de la Franja de Gaza a un comitè palestí temporal compost per “tecnòcrates independents”.
“Aquest comitè serà responsable de gestionar la vida quotidiana i els serveis bàsics en cooperació amb socis àrabs i institucions internacionals, amb base en la transparència i la rendició de comptes a nivell nacional”, recull Hamas en un comunicat.En un altre ordre de coses, el secretari d’Estat dels Estats Units, Marco Rubio, va alertar que l’escenari d’una il·legal annexió israeliana de Cisjordània representa una amenaça al procés de pau a la Franja de Gaza, en una continuació del rebuig exhibit pel president nord-americà Donald Trump al vistiplau al Parlament d’Israel d’una lectura preliminar al projecte de llei per annexionar aquest territori palestí.