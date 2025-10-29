Mazón declara dia de dol el 29 d'octubre i admet que "hi va haver coses que haurien d'haver funcionat millor"
El president valencià rebutja la "confrontació" però creu que el "desemparament" dels ciutadans "ha de fer reflexionar"
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha declarat el 29 d'octubre com a dia de dol oficial i de record a les víctimes de la dana. "El 29 d'octubre mai caurà a l'oblit, aquell dia i els que el van seguir continuaran sempre gravats a la memòria col·lectiva", ha afirmat Mazón durant la declaració institucional amb motiu del primer aniversari de les riuades. Durant la seva intervenció, el president de la Generalitat Valenciana ha admès que en la gestió de la catàstrofe "hi va haver coses que haurien d'haver funcionat millor". "Vam tractar de fer el millor en unes circumstàncies inimaginables, però en alguns casos no va ser suficient. I ho hem de reconèixer", ha afegit.
Mazón ha afirmat que aquest primer aniversari no ha de ser un dia de "confrontació", però ha remarcat que sí que s'hauria de "reflexionar" sobre com els valencians es van sentir "desemparats" tant el dia de la dana com els següents.
El president de la Generalitat Valenciana ha assegurat que tot just fa un any es va viure "una de les catàstrofes més devastadores de la història" al País Valencià. Per aquest motiu, ha aprovat declarar els pròxims tres dies com a dol oficial, i fer que durant els propers anys sigui una jornada de "record".
Una societat civil "unida i compromesa"
El president, que no ha volgut entrar en detalls sobre la qüestionada gestió de les riuades, ha posat el focus en la resposta de la societat civil. "En el moment més difícil la societat va mostrar que és un poble unit, generós, valent i compromès", ha dit. A banda, també ha volgut agrair el suport i compromís "de tot el poble espanyol", que "es va bolcar en l'ajuda".
A banda, ha assegurat que l'aniversari del desastre de la dana ha servit a la Generalitat per "reafirmar la determinació de no deixar ningú enrere" i per "continuar impulsant les actuacions necessàries per a assegurar la cooperació, reforçar la seguretat i millorar la prevenció". "Del dolor n'ha de sorgir la força; i de la memòria, l'esperança", ha expressat.