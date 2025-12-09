POLÍTICA
Els 27 acorden relaxar les regles sobre països segurs per agilitzar les deportacions
Espanya vota en contra de la proposta, que ara es negociarà amb el Parlament Europeu. Revisat a la baixa el repartiment de reubicacions de migrants en el mecanisme de solidaritat
Els estats membres de la Unió Europea van donar ahir llum verda al reglament sobre retorns que contempla la creació de centres de deportació fora de la UE per a migrants amb ordres d’expulsió, a l’estil del sistema impulsat pel govern d’Itàlia de Giorgia Meloni a Albània. Concretament, la normativa permetrà que els estats tanquin acords amb tercers països per establir aquests centres sota la condició que el país extracomunitari “respecti les normes internacionals sobre drets humans i els principis del dret internacional, inclòs el principi de no devolució”. La iniciativa es va aprovar amb el vot a favor d’una majoria d’estats membres i amb el vot en contra d’Espanya.
La revisió del reglament vol augmentar i accelerar les expulsions de persones en situació irregular o de sol·licitants d’asil a qui se’ls ha denegat la petició. Una vegada que els estats membres ja han donat el seu vistiplau, ara hauran de negociar el text amb el Parlament Europeu perquè pugui ser adoptat formalment.
La reforma migratòria preveu sancions més dures contra aquells migrants sense dret a romandre a la UE, però que rebutgen ser deportats, per exemple amb períodes més llargs de retenció i la prohibició de tornar a la UE després d’una decisió d’expulsió també s’allargarà.
La posició del Consell, de fet, apunta mesures contra els qui no cooperin com denegar o reduir subsidis, retirar permisos de treball i, fins i tot, penes de presó per als casos més extrems. Pel que fa al veto d’entrada, els països són partidaris que en els casos de persones que representin un risc per a la seguretat la prohibició d’entrada passi a ser indefinida.
Amb l’acord, els 27 també han donat el seu suport a la primera llista de països que Brussel·les proposa de considerar països terceres assegurances a tota la UE i que inclou el Marroc, Colòmbia, Bangla Desh, Egipte, l’Índia, Tunísia i Kosovo, a més de, amb possibles excepcions, tots els països candidats a l’adhesió al club comunitari.
Quotes de reubicació
Una altra de les claus de la reforma és el mecanisme de solidaritat pel qual s’establiran quotes de reubicació de migrants entre els estats membres des d’aquells que es trobin sota una pressió migratòria més gran. En aquest cas, els governs van rebaixar la quota a un total de 21.000 immigrants.
Rescaten dos cayucos amb 326 migrants en aigües d’El Hierro
Salvament Marítim va localitzar i va escortar dos cayucos amb unes 326 persones –entre els quals 24 dones i vuit nens– quan es trobaven a 7 milles nàutiques de La Restinga, a l’illa d’El Hierro, diumenge a la nit, segons va informar l’organisme institucional i el Centre Coordinador d’Emergències i Seguretat del 112 de les Canàries. En concret, minuts abans de les 21 hores, la Guàrdia Civil va informar el centre de Salvament Marítim de Tenerife de la detecció d’un cayuco, amb 190 persones d’origen subsaharià, que navegava a unes 7 milles de La Restinga. Una vegada a port, el personal del dispositiu sanitari a la zona va assistir un jove de 20 anys que va ser evacuat a l’hospital de l’illa amb lesions moderades. Posteriorment, abans de les 04.00 hores d’ahir, els controladors marítims van mobilitzar la salvamar Diphda, que va localitzar i va escortar fins al port un altre cayuco amb 136 persones a bord.