Europa tira enrere i permetrà la venda de cotxes de combustió més enllà del 2035
La Comissió Europea rebaixa l'ambició climàtica i exigirà als fabricants d'automòbils reduir només un 90% de les emissions, no el 100% com estava previst
La Comissió Europea ha anunciat aquest dimarts que ha fet marxa enrere en la seva política d'emissions per al sector automobilístic i ara planteja permetre la venda de vehicles de combustió més enllà del 2035, rebaixant així les seves ambicions climàtiques. Segons la nova proposta, els fabricants només hauran de reduir les emissions en un 90% fins al 2035 respecte als nivells de 2021, i no el 100% com s'havia establert inicialment.
Pel que fa al 10% restant d'emissions, aquestes s'hauran de compensar mitjançant l'ús de biocombustibles, e-fuels i la utilització d'acer de baixes emissions fabricat a la Unió Europea. El vicepresident executiu de la Comissió per a l'Estratègia Industrial, Stéphane Séjourné, ha qualificat la mesura com "un salvavides" per a la indústria automobilística europea, afirmant que estan emprant "tots els recursos a la nostra disposició" per restaurar el lideratge industrial d'Europa mentre es lidera la transició climàtica a escala global.
A ulls l'executiu comunitari, el paquet ofereix "més flexibilitat" a la indústria per assolir els seus objectius d'emissions de diòxid de carboni mentre que, al mateix temps, continua traslladant "un fort senyal al mercat per a vehicles de zero emissions".
Séjourné ha assegurat que la Comissió Europea "no ha abandonat" els seus objectius climàtics ni la senda de descarbonització, però ha decidit ser "pragmàtica" tenint en compte l'escenari econòmic i geopolític.
En la mateixa línia, el comissari de Clima, Creixement Net i Zero Emissions, Wopke Hoekstra, ha defensat que es manté el rumb amb "flexibilitat" per als fabricants. "És un win-win", ha apuntat.
Segons ell, les propostes de la Comissió, a més, responen a les "preocupacions" del sector automobilístic i alhora "mantenen la previsió d'inversió en el sector elèctric i els objectius de neutralitat climàtica".
D'aquesta manera, la Comissió Europea indica que els vehicles de combustió, els híbrids endollables, els híbrids suaus i els prolongadors d'autonomia "continuaran jugant un paper més enllà del 2025", a banda dels vehicles totalment elèctrics i els vehicles d'hidrogen. La decisió acontenta països com Alemanya o Itàlia, on la indústria automobilística representa una part important de l'economia i que, durant els últims mesos, han pressionat Brussel·les per eliminar la prohibició. Altres estats com França i Espanya, en canvi, s'havien posicionat en sentit contrari.
De la mateixa manera, l'executiu comunitari ha atorgat "flexibilitats addicionals" al segment de les furgonetes, un sector on la transició cap al vehicle elèctric és "estructuralment més difícil". Així, la Comissió revisa a la baixa l'objectiu d'emissions per a furgonetes de cara al 2030, passant d'un objectiu de reducció del 50% al 40%.
Incentius per impulsar la competitivitat europea
A banda de rebaixes les exigències al sector de l'automoció, Brussel·les ha proposat que els productors de cotxes puguin beneficiar-se de crèdits per incentivar la producció a la Unió Europea de vehicles elèctrics "petits i assequibles".
Alhora, es fixen objectius a nivell dels estats membres per accelerar la descarbonització de les flotes de vehicles corporatives. Segons dades de la Comissió Europea, les flotes d'empreses representen un 60% de les noves matriculacions a la Unió Europea. En paral·lel, un 80% dels ciutadans de la UE compra els seus vehicles al mercat de segona mà. En aquest sentit, es considera que una electrificació més gran de la flota corporativa -que també cobreix més quilòmetres al llarg de l'any- implicarà més reducció de les emissions, sigui per la rebaixa dins el mateix sector o per la venda d'aquests vehicles a particulars.
Per altra part, la Comissió ha recordat que té intenció de posar en marxa préstecs lliures d'interessos per 1.500 milions d'euros a fabricants europeus de bateries per reforçar la indústria comunitària. "Aquestes mesures milloraran la competitivitat de costos del sector i donaran suport a una producció sostenible i resilient a la UE, que contribuirà a reduir la dependència d'altres potències globals", afegeix.
Simplificació normativa per al sector
També dins el paquet de mesures presentat aquest dimarts, l'executiu ha reivindicat la llei òmnibus sobre simplificació al sector de l'automòbil, que segons els seus càlculs comportarà un estalvi agregat al conjunt d'empreses europees de 706 milions d'euros anuals.
Entre altres coses, proposa reduir la xifra de normes "secundàries" que s'adoptaran els pròxims anys i simplificar les proves per a les noves furgonetes i camions de passatgers.
En aquest sentit, el vicepresident Valdis Dombrovskis ha explicat que la CE pretén "crear les condicions perquè el sector automobilístic pugui superar els reptes i competir amb els rivals internacionals".
El paquet 'omnibus' que han presentat juntament amb la proposta de flexibilitzar la prohibició dels vehicles de combustió permetrà estalviar 51 milions d'euros en costos administratius i 655 milions en costos de compliment normatiu.