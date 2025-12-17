POLÍTICA
Sumar exigeix als socialistes una reunió d’urgència, però descarta sortir del Govern
El PSOE accepta, mentre demana als seus socis no perdre l’horitzó i seguir governant per “responsabilitat”. Una militant denuncia un alcalde d’un poble d’Ourense per assetjament laboral i sexual
Les denúncies per assetjament sexual i laboral unides als suposats casos de corrupció que pesen sobre el PSOE han tensat encara més la relació entre el PSOE i els seus socis de coalició, però els de Yolanda Díaz continuen limitant-se a llançar advertències i peticions als socialistes. Sumar, que va afirmar ahir que no té intenció que els seus ministres abandonin l’Executiu, com li demanava el PP, va exigir una reunió urgent als socialistes per “rebre explicacions” i “posar a funcionar al cent per cent l’acció de Govern”. “Estem molt contrariats i preocupats perquè el nostre soci sembla totalment paralitzat, enredat en una situació interna que ens sembla inacceptable”, va afirmar el diputat d’IU Enrique Santiago en una roda de premsa amb representants de la resta de partits de Sumar que formen part del Govern de coalició.
La part socialista de l’Executiu va acceptar la reunió, no obstant, l’encara ministra portaveu, Pilar Alegría, va demanar al seu soci “no perdre l’horitzó”, perquè queden dos anys de legislatura i tenen “la responsabilitat” conjunta de governar. En aquest sentit, va afirmar que és una “responsabilitat doble”, atès que la gent els demana que continuïn treballant per posar en marxa una agenda social “que li prova, al país”, i perquè l’alternativa és un govern de dreta i ultradreta que, va dir, pretén eliminar els avenços aconseguits. Mentrestant, dins del partit socialista continuaven sortint més casos d’assetjament. Una militant va denunciar pel canal intern l’alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval, per suposat assetjament laboral i sexual i la formació li va exigir l’acta de regidor i diputat provincial. Així mateix, el PSOE va entregar al jutge del cas Koldo un pendrive amb els pagaments en metàl·lic del 2017 al 2024 i els seus justificants.
Alegría deixa l’Executiu per ser candidata a l’Aragó
La portaveu del Govern espanyol i titular d’Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, va anunciar ahir que abandona l’Executiu després de quatre anys i mig com a ministra per ser candidata del PSOE a les eleccions d’Aragó, que se celebraran el 8 de febrer del 2026. “Avui tanco quatre anys i mig com a ministra del Govern d’Espanya. Quin enorme privilegi i quin etern orgull haver pogut contribuir en la millora de l’educació, l’FP i l’esport del meu país”, va expressar la política saragossana en un missatge a la xarxa social X. Poc després, durant la seua última roda de premsa com a ministra portaveu, la també secretària general dels socialistes aragonesos va aconsellar a la seua substituta –que serà una dona, com va anunciar aquest dilluns el president del Govern estatal, Pedro Sánchez–, que realitzi el treball de portaveu “amb honestedat, amb rigor” i complint un “compromís públic” per millor la vida de “la gent senzilla, la gent corrent”. “Torno a casa meua, torno a les meues arrels i torno a la meua llar i això sí que entendran vostès que no hi ha més orgull, més motiu de satisfacció”, va concloure Alegría, afirmant: “Jo, quan Aragó truca no perdo ni un minut”.
El PP garanteix que Sánchez “haurà de donar explicacions”
La portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, va reclamar ahir el president del Govern central, Pedro Sánchez, que adopti mesures “concretes i contundents” contra la corrupció i els casos d’assetjament sexual que han sorgit en el si del PSOE. Aquest, va afirmar, serà un dels punts que es tractin en la reunió que mantindrà amb Oriol Junqueras per valorar el compliment dels acords de la investidura. Per la seua part, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va criticar que el líder dels republicans prioritzi una reunió amb el president del Govern central abans que conformar un front independentista al Congrés en benefici de Catalunya.
ERC exigeix al PSOE “mesures concretes i contundents”
El jutge Juan Carlos Peinado ha demanat a la Guàrdia Civil que l’informi de si han aparegut “nous” indicis sobre el rescat d’Air Europa per investigar-los dins de la causa que dirigeix contra l’esposa del president del Govern central, Begoña Gómez, de resultes d’una nova denúncia formulada per un particular. Així consta en una providència en què el titular del Jutjat d’Instrucció Número 41 de Madrid explica que actua arran d’una denúncia d’un particular que demana personar-se en el procediment i que afirma que existeix informació “sobre presumptes comptes” de Gómez “que poguessin tenir relació amb la seua possible intervenció en el rescat d’Air Europa”.