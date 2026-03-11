PRÒXIM
Els EUA intensifiquen l’ofensiva contra l’Iran, a la qual ja dona per defenestrada i indefensa
Trump insisteix en la mà dura però alhora veu “possible” el diàleg. Teheran rebutja les “amenaces buides” del líder nord-americà i li recomana que “vagi amb compte” per “no ser eliminat”
El Pentàgon va anunciar ahir, en l’onzè dia de guerra a l’Iran, que seria la “més intensa” de tota l’ofensiva llançada en conjunt amb Israel, mentre que el president dels EUA, Donald Trump, també va dir que ha escoltat que els líders iranians “tenen moltes ganes de parlar”, una cosa que Teheran va negar categòricament.
El secretari de Defensa nord-americana, Pete Hegseth, va afirmar que “avui (per ahir) serà, de nou, el dia més intens d’atacs dins de l’Iran”, del qual va dir que està “sol” i “perdent clarament” la guerra. “Al Golf els han abandonat, i els seus aliats, Hezbollah, els houthies i Hamas, estan derrotats, són ineficaços o han quedat al marge. L’Iran està sol i està perdent clarament”, va afirmar.
Hores abans, Trump va amenaçar de “colpejar 20 vegades més fort” l’Iran si bloqueja el trànsit de petroli, després d’haver anticipat un final proper del conflicte, el qual la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que només dictaran ells.
D’altra banda, va insinuar que l’escola femenina de Minab en la qual van morir més de 170 persones el primer dia dels atacs dels Estats Units i Israel sobre l’Iran va poder haver estat bombardejada per un míssil Tomahawk d’un altre país, o fins i tot de l’Iran. Diversos mitjans nord-americans, com The New York Times i The Washington Post, van corroborar que el míssil que va atacar l’escola era de fabricació nord-americana.
Des de l’Iran, el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional de l’Iran, Ali Lariyani, va rebutjar les “amenaces buides” per part del president nord-americà i li va recomanar que “vagi amb compte” per “no ser eliminat”.
L’Exèrcit de l’Iran va reivindicar ahir un atac contra una refineria de petroli i dipòsits de combustible a la ciutat israeliana de Haifa, al nord del país, on també hauria colpejat l’aeroport i la base aèria de Ramat David, en el marc d’una sèrie d’atacs que van assolir bases nord-americanes als Emirats Àrabs Units i Bahrain.
Nova onada de bombardejos
Mentrestant, l’Exèrcit israelià va iniciar una nova onada de bombardejos contra “objectius del règim” iranià a Teheran, segons va informar en un comunicat. El portaveu de l’Exèrcit d’Israel, Effie Defrin, va assegurar que, des de l’inici de l’ofensiva, han matat 1.900 soldats i comandants del règim iranià, mentre que l’ONG HRANA, amb seu als EUA, va xifrar en més de 1.100 els civils morts des del 28 de febrer, dia de l’inici de l’escalada.
Així mateix, els avions israelians van llançar nous atacs contra “infraestructura” del partit milícia xiïta Hezbollah en àrees residencial del sud de Beirut, la capital del Líban.
L’actual crisi bèl·lica, que està castigant en especial el sud del país, deixa ja més de 400 morts, als quals s’afegeixen 1.100 ferits i més de 600.000 de desplaçats, segons dades de les autoritats libaneses.
Costa discrepa de Von der Leyen sobre l’atac a l’Iran
El president del Consell Europeu, António Costa, es va desmarcar ahir de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i va advocar per “garantir que el món segueixi basat en regles” en un escenari global on, segons va afirmar, EUA “desafia l’ordre internacional”, després que l’alemanya qüestionés la vigília la vigència de l’ordre mundial.El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, també es va desmarcar de Von der Leyen i va urgir el bloc a “defensar” l’ordre internacional basat en normes, al·legant que “el contrari és desordre”.Tanmateix, la presidenta de la Comissió Europea va tornar a desencadenar desacords en el si europeu a l’assegurar que la guerra de l’Iran evidencia que la UE va cometre un “error estratègic” en l’aposta per reduir la producció d’energia nuclear. Per aquesta raó, va anunciar una nova estratègia per impulsar mini reactors nuclears perquè siguin operatius a començaments del 2030, i la creació d’un fons de 200 milions d’euros per a inversions privades en tecnologies nuclears “innovadores”.La vicepresidenta primera de la Comissió Europea, Teresa Ribera, va replicar a Von der Leyen que “no pot intervenir en la política energètica” dels vint-i-set estats membre.
Espanya no enviarà la fragata al pas d’Ormuz
Espanya es va deslligar ahir del pla que va posar sobre la taula el president de França, Emmanuel Macron, per enviar el seu portaavions nuclear Charles de Gaulle en missió defensiva a l’estret d’Ormuz de la qual la fragata espanyola Cristobal Colón (F-105) forma part de la seua escorta. El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va assegurar que Espanya només participa en operacions “que puguin garantir la pau” i la seguretat a la Unió Europea, per la qual cosa quedarà a prop de les costes de Xipre, illa que va ser atacada per un míssil llançat per Hezbollah.
Ucraïna envia experts antidrons al Golf
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va anunciar que tres equips d’experts ucraïnesos en defensa aèria ja estan de camí a Qatar, els Emirats Àrabs Units i l’Aràbia Saudita per ajudar aquests països a fer front als atacs iranians amb drons.
L’Iran deté trenta presumptes espies
El Govern de l’Iran va anunciar la detenció de trenta persones de diferents nacionalitats acusades d’espiar, col·laborar o actuar com a agents operatius en favor dels Estats Units i Israel.
Putin intenta mediar en el conflicte
El president de Rússia, Vladímir Putin, va parlar ahir per telèfon amb el seu homòleg iranià, Masoud Pezeshkian, després d’abordar dilluns la guerra a l’Iran amb el líder nord-americà, Donald Trump, va informar el Kremlin. Es tracta de la segona conversa telefònica entre Putin i Pezeshkian en cinc dies. “El president rus va reafirmar la seua ferma postura a favor d’una ràpida desescalada del conflicte i la seua resolució per la via política”, va assenyalar en aquest sentit el Kremlin en un comunicat.