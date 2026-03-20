EUA demanarà 200.000 milions per continuar la guerra i Trump redobla les amenaces a l’Iran
El president nord-americà garanteix que Israel no tornarà a atacar la planta de gas de South Pars. Teheran intensifica la seua represàlia bombardejant plantes energètiques dels països veïns
El secretari de Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, va confirmar ahir les informacions que el Pentàgon demanarà uns 200.000 milions de dòlars en fons addicionals al Congrés per continuar la guerra que el seu país lliura juntament amb Israel contra l’Iran.
Hegseth va advertir que aquesta suma “podria variar” en els propers dies. “Òbviament, es necessiten diners per matar els dolents”, va dir en una roda de premsa al Pentàgon per actualitzar sobre la marxa del conflicte, que va complir ahir vint dies d’atacs.
Els EUA van gastar més d’11.300 milions de dòlars en els primers sis dies de guerra contra l’Iran, segons estimacions que el Pentàgon va compartir amb el Congrés la setmana passada i que va treure a la llum el diari The New York Times.
Per la seua part, el president dels EUA, Donald Trump, va revelar que va mantenir una conversa amb el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, després del bombardeig al jaciment de gas iranià de South Pars per garantir que no es repetiran aquests bombardejos a instal·lacions energètiques. “Israel no tornarà a atacar el camp de gas South Pars, llevat que l’Iran decideixi imprudentment atacar un país innocent, en aquest cas Qatar”, va afegir el republicà.
Tanmateix, va restar importància a la pujada del preu del petroli i el gas per l’espiral de conflicte a l’Iran que ja s’estén a tota la regió del Golf, afirmant que pronosticava que “els números serien pitjors”.
Preguntat per què no va informar els seus aliats sobre la guerra amb l’Iran va respondre que “volíem que fos una sorpresa” i va dir: “Qui sap més sobre sorpreses que el Japó?”, amb referència a l’atac japonès a Pearl Harbor el 1941 davant la mirada estupefacta de Takaichi.
Mentrestant, l’Iran va prometre “contenció zero” en la seua resposta militar en cas d’un nou atac contra la seua infraestructura energètica, després de l’atac llançat contra el jaciment de South Pars. Ahir, països del Golf Pèrsic com l’Aràbia Saudita, Kuwait i Qatar van reportar atacs a les seues plantes d’hidrocarburs.
Els líders de la Unió Europea (UE) van fer ahir a Brussel·les una crida als Estats Units, Israel i l’Iran perquè posin fi al conflicte, davant de la seua expansió pel Pròxim Orient i el seu impacte creixent en l’economia mundial.
Els caps d’Estat i de Govern dels Vint-i-set, així com representants de les institucions europees, van urgir a la desescalada a la regió quan van arribar a la cimera que es va celebrar ahir a la capital europea i que estava centrada en la resposta a la crisi al Pròxim Orient, així com en l’ajuda a Ucraïna davant de Rússia i la millora de la competitivitat comunitària.
L’alta representant de la UE per a Afers Exteriors i Seguretat, Kaja Kallas, va instar a “trobar una sortida” que eviti una espiral bel·licista més important i va confirmar que manté contactes diplomàtics amb l’Iran i altres països de la regió per buscar “diferents solucions”. “Els atacs de l’Iran sobre infraestructures energètiques a Qatar generen més caos. Està clar que necessitem una sortida d’aquesta guerra, no una escalada”, va manifestar la cap de la diplomàcia europea. Així mateix, Kallas va confirmar que manté contactes diplomàtics amb l’Iran per buscar “diferents solucions” al conflicte i evitar una escalada més gran a la regió.
Evacuats 100 militars espanyols de l’Iraq
Gairebé un centenar de militars espanyols desplegats a l’Iraq han estat evacuats a Turquia a causa de la situació de guerra al Pròxim Orient i els 200 restants seran trets del país previsiblement “en les pròximes hores”, segons va informar ahir la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Quatre palestines mortes per un míssil iranià
El Govern palestí va confirmar ahir la mort de quatre dones a causa de l’impacte de metralla d’un míssil llançat per l’Iran contra Israel en un saló de bellesa a la localitat de Beit Aua, situada a Cisjordània.
Aterratge d’emergència d’un caça F-35
Els EUA van confirmar ahir un aterratge d’emergència d’un dels seus caces bombarders F-35, valorat en més de 100 milions de dòlars, en una base al Pròxim Orient després d’“una missió de combat” a l’Iran, un succés que està investigant enmig d’informacions que apunten que hauria estat assolit per foc iranià, extrem que no va ser confirmat.
Més de 1.000 morts al Líban
El balanç de morts pels atacs israelians contra posicions de Hezbollah al Líban des del 2 de març ha superat la barrera dels 1.000, entre els quals més d’un centenar de menors.
Netanyahu suggereix una intervenció terrestre
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va apuntar ahir que per enderrocar el Govern iranià hi ha d’haver –a més de l’ofensiva aèria– “també un component terrestre”. Així mateix, va negar que Israel es trobi darrere de la decisió dels EUA d’atacar l’Iran. “Algú creu que li pot dir a Trump el que ha de fer?”, va assenyalar.