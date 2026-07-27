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El Marroc tindrà l’autopista ‘Donald Trump’: de 1.000 quilòmetres i 880 milions d'euros
El president dels Estats Units, que va defensar la sobirania de Rabat sobre el Sàhara Occidental, anuncia que el vial que arribarà fins a les zones ocupades tindrà el seu nom
El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar ahir el projecte d’una gran autopista que portarà el seu nom i que connectarà les localitats de Tiznit i Dajla, aquesta última a la zona ocupada del Sàhara Occidental.
L’autopista, pressupostada en uns 880 milions d’euros, recorrerà uns 1.000 quilòmetres de poblacions costaneres, entre les quals Al-Aaiun, també a la zona del Sàhara Occidental controlada pel Marroc. L’extrem sud, a Dajla, assolirà el macroprojecte en construcció del port Atlàntic de la ciutat, l’entrada en funcionament del qual es preveu a partir de l’any 2028.
Val a recordar que l’antiga colònia espanyola del Sàhara Occidental va ser ocupada pel Marroc el 1975 malgrat la resistència del Front Polisario, amb el qual es va mantenir en guerra fins al 1991. Aquell any les dos parts van firmar un alto el foc amb vista a la celebració d’un referèndum d’autodeterminació.
Les diferències sobre l’elaboració del cens i la inclusió o no de colons marroquins ha impedit fins al moment la convocatòria. L’últim revés per al poble sahrauí va ser el suport dels governs espanyol i francès al pla d’autonomia marroquina, un canvi de postura qualificat de traïció pel Front Polisario, que recorda a més que Espanya és encara de iure la potència administradora del Sàhara Occidental.
Trump ha estat un acèrrim defensor del pla marroquí des que va reconèixer la sobirania de Rabat el 2020, poc abans del final del seu primer mandat, sobre el Sàhara Occidental.
Després de l’anunci que l’autopista portarà el seu nom, Trump va escriure un missatge en xarxes socials que posava: “Gràcies al molt respectat Mohamed VI, rei del Marroc. Quin gran honor. Espero poder recórrer tota aquesta gran carretera algun dia. Espero que sigui aviat.”