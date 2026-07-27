EMERGÈNCIES
L’incendi d’Àvila calcina més de 50.000 hectàrees i ja és el més gran de la història d’Espanya
Més de 110.000 evacuats o confinats pels incendis actius a Madrid, Àvila, Toledo i Castelló. La superfície cremada en el que portem d’any multiplica per 6 la del mateix període del 2025
L’incendi declarat a Burgohondo (Àvila) ja ha cremat més de 50.000 hectàrees, una xifra que el converteix en el més gran de la història d’Espanya des que es tenen registres. Un foc que encara no està controlat, ja que, segons el govern municipal, la situació continua sent “complexa”. Tanmateix, van assenyalar que l’evolució en el control de les flames és “molt positiva” i que ja hi ha alguns focus “consolidats”. D’aquesta manera, supera el que hi va haver l’agost de l’any passat entre Ourense, Lugo i Lleó, que es va acostar a les 40.000 hectàrees calcinades.
El de Burgohondo és el principal incendi dels que assolen el centre de la península i se suma als que afecten la serra oest de la Comunitat de Madrid i la província de Toledo. Entre tots sumen 79.000 hectàrees: 50.000 el d’Àvila, 25.000 el de Madrid i 2.000 el de Toledo. Uns focs als quals ahir també es va afegir el declarat a la Vall d’Uixó, a Castelló, que ahir a la tarda avançava sense control i ja havia calcinat al voltant de 6.500 hectàrees.
Tots aquests incendis han provocat el desallotjament o confinament de més de 100.000 persones. Segons dades del ministeri de l’Interior, els de Madrid, Àvila i Toledo afecten un total de 89.763 persones, de les quals 59.896 han estat evacuades dels seus municipis, mentre que 29.867 persones més han estat confinades a casa seua. En concret, l’incendi de la serra oest madrilenya afecta unes 50.741 persones, de les quals han estat evacuades 29.609 persones i confinades 21.132. En el cas de l’incendi de la província de Toledo, les flames han obligat a evacuar 5.200 persones.
A aquestes xifres cal sumar les 16.000 persones evacuades a causa de l’incendi declarat aquest dissabte a la localitat castellonenca de la Vall d’Uixó, que també va provocar que 18 municipis i barris haguessin de ser desallotjats. Els municipis desallotjats a causa d’aquest foc, que ha penetrat al parc natural de la Serra d’Espadà, són els següents: Aín, l’Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Suera, Vilamalur, Torralba, Aiòder, les Fonts d’Aiòderr, Almedíxer i Assuévar, Xóvar i urbanitzacions de Betxí, i algunes zones de la Vall d’Uixó. A més, estan confinats els municipis de Betxí i la Vall d’Uixó.
Les xifres demostren l’horrible estiu que està patint Espanya en matèria d’incendis en la comparativa respecte a anys anteriors. I és que els 32 grans incendis forestals registrats a Espanya en el que portem d’any han afectat 152.678 hectàrees, davant les 24.133 que es van calcinar en el mateix període del 2025, la qual cosa significa multiplicar per sis la superfície.