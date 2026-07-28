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El Brent cau als 89 dòlars després d’aturar els EUA els atacs a l’Iran
Trump assegura que ha ordenat parar els bombardejos per negociar amb Teheran. Netanyahu viatja als EUA malgrat l’ordre d’arrest del TPI contra ell
El preu del barril de cru Brent baixava ahir fins a més d’un 9% en resposta a la pausa en els atacs entre els Estats Units i Iran, cosa que va portar el cost del petroli de referència per a Europa momentàniament per sota dels 90 dòlars, en mínims d’una setmana, quan fa uns dies arribava a superar els 102 dòlars.
En concret, el cru Brent arribava a cotitzar ahir a 87,57 dòlars per barril, un 9,5% per sota del tancament de divendres, mentre que el petroli West Texas Intermediate (WTI) queia més d’un 3% i arribava a cotitzar en 82,15 dòlars.
Després de tretze nits consecutives d’atacs nord-americans contra l’Iran, des del cap de setmana no s’han produït noves accions militars dels EUA, mentre que l’Iran va indicar que s’abstindria de qualsevol represàlia.
Algunes fonts asseguraven que la interrupció dels atacs contra objectius iranians era a causa del risc que els EUA esgotessin part de les reserves de munició.
Tanmateix, el president dels EUA, Donald Trump, va anunciar que ha ordenat aturar tots els bombardejos contra l’Iran per mirar de negociar un acord que posi fi al conflicte, però va advertir que reprendrà els atacs si les converses fracassen, segons va declarar al diari digital Axios.
Teheran va afirmar que existeix un intercanvi de missatges amb els EUA, encara que va subratllar que la seua “prioritat” actualment és “defensar” la seua “sobirania” i “integritat territorial” i protegir el seu poble “dels crims de guerra que està cometent” el país nord-americà.
Paral·lelament, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, viatjava ahir als EUA en una visita oficial amb què té previst reunir-se amb Trump malgrat l’ordre d’arrest emesa pel Tribunal Penal Internacional (TPI) en contra seu. Netanyahu va afirmar que abordarà amb el líder dels EUA la situació a l’Iran i defensarà la seguretat i futur d’Israel.
El líder hebreu participarà en el funeral del senador Lindsey Graham, que va descriure com “un dels millors amics que l’Estat d’Israel ha tingut mai”, exèquies que reuniran dirigents com el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.