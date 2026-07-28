INCENDIS
Treballs a contrarellotge en els nombrosos focs davant l’arribada d’una nova onada de calor
Els de Madrid, Àvila i Castelló, els que més preocupen, amb milers d’evacuats. Continuen els enfrontaments entre Sánchez, Ayuso i Puente pel que fa a la gestió de l’extinció dels incendis
Les pròximes hores seran “absolutament crucials” en la lluita contra el foc en els incendis que assolen tot l’Estat, segons va dir ahir el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ja que les previsions són “realment negatives” a partir de demà dimecres, quan l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) anticipa que arribarà una nova onada de calor que durarà “almenys fins diumenge”.
Malgrat que el foc que ha destruït ja 25.000 hectàrees a la Comunitat de Madrid ha causat un major nombre d’afectats personals, el d’Àvila és el més devastador de tots els registrats històricament, amb més de 50.000 hectàrees cremades. A aquesta superfície cal sumar-ne 2.000 més a Toledo i, ja a la província de Castelló, 7.600 d’addicionals, sense comptar altres focs que afecten diferents punts de l’Estat.
La catàstrofe afecta directament prop de 90.000 persones a les tres províncies del centre peninsular, amb 38 localitats evacuades i 7 de confinades.
Així mateix, Grande-Marlaska va firmar una ordre que suspèn temporalment les tasques de collita amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid, i les províncies d’Àvila i Toledo fins que finalitzi l’emergència d’interès nacional pels incendis.
Per la seua part, Brussel·les ha mobilitzat sis avions, 41 vehicles i 131 efectius a Espanya per ajudar en l’extinció dels incendis de Madrid i Àvila.
Paral·lelament, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va tornar a advertir que l’“emergència climàtica mata” i va reiterar la seua oferta d’un Pacte d’Estat davant de l’Emergència Climàtica i el “negacionisme”.
A més, va exigir a la Comunitat de Madrid que adapti els centres educatius per fer front a la calor a les aules.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va retreure al president del Govern que reclami un pacte d’Estat contra el canvi climàtic des de fa anys però mai hagi entrat a explicar “com el resoldrà” i va subratllar que “no és moment de donar solucions pel broc groc” per eximir-se de “qualsevol responsabilitat”.
D’altra banda, el ministre de Transport, Óscar Puente, va tornar a acusar els governs autonòmics del PP de no exercir les seues competències per prevenir els incendis forestals com la neteja de la muntanya o la dotació d’efectius d’extinció.
A nivell de la Unió Europea, s’han cremat fins ara més de 420.000 hectàrees, la majoria als països d’Europa occidental, amb Espanya i França al capdavant.