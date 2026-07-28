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INCENDIS

Treballs a contrarellotge en els nombrosos focs davant l’arribada d’una nova onada de calor

Els de Madrid, Àvila i Castelló, els que més preocupen, amb milers d’evacuats. Continuen els enfrontaments entre Sánchez, Ayuso i Puente pel que fa a la gestió de l’extinció dels incendis

Desallotjats per l’incendi al poliesportiu municipal La Chopera, a Villamanta, Madrid. - EFE/ ANDREU ESTEBAN

Desallotjats per l’incendi al poliesportiu municipal La Chopera, a Villamanta, Madrid. - EFE/ ANDREU ESTEBAN

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Agències

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Les pròximes hores seran “absolutament crucials” en la lluita contra el foc en els incendis que assolen tot l’Estat, segons va dir ahir el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ja que les previsions són “realment negatives” a partir de demà dimecres, quan l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) anticipa que arribarà una nova onada de calor que durarà “almenys fins diumenge”.

Malgrat que el foc que ha destruït ja 25.000 hectàrees a la Comunitat de Madrid ha causat un major nombre d’afectats personals, el d’Àvila és el més devastador de tots els registrats històricament, amb més de 50.000 hectàrees cremades. A aquesta superfície cal sumar-ne 2.000 més a Toledo i, ja a la província de Castelló, 7.600 d’addicionals, sense comptar altres focs que afecten diferents punts de l’Estat.

La catàstrofe afecta directament prop de 90.000 persones a les tres províncies del centre peninsular, amb 38 localitats evacuades i 7 de confinades.

Així mateix, Grande-Marlaska va firmar una ordre que suspèn temporalment les tasques de collita amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid, i les províncies d’Àvila i Toledo fins que finalitzi l’emergència d’interès nacional pels incendis.

Per la seua part, Brussel·les ha mobilitzat sis avions, 41 vehicles i 131 efectius a Espanya per ajudar en l’extinció dels incendis de Madrid i Àvila.

Paral·lelament, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va tornar a advertir que l’“emergència climàtica mata” i va reiterar la seua oferta d’un Pacte d’Estat davant de l’Emergència Climàtica i el “negacionisme”.

A més, va exigir a la Comunitat de Madrid que adapti els centres educatius per fer front a la calor a les aules.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va retreure al president del Govern que reclami un pacte d’Estat contra el canvi climàtic des de fa anys però mai hagi entrat a explicar “com el resoldrà” i va subratllar que “no és moment de donar solucions pel broc groc” per eximir-se de “qualsevol responsabilitat”.

D’altra banda, el ministre de Transport, Óscar Puente, va tornar a acusar els governs autonòmics del PP de no exercir les seues competències per prevenir els incendis forestals com la neteja de la muntanya o la dotació d’efectius d’extinció.

A nivell de la Unió Europea, s’han cremat fins ara més de 420.000 hectàrees, la majoria als països d’Europa occidental, amb Espanya i França al capdavant.

La zona cremada aquest any supera les 172.000 ha

La superfície forestal afectada pels incendis des de començaments d’any a Espanya ascendeix ja a 172.396,10 hectàrees, prop de 20.000 hectàrees més que les comptabilitzades diumenge i gairebé sis vegades les 29.817 registrades durant el mateix període del 2025. Segons l’última actualització del ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) feta pública ahir, fins al 27 de juliol s’han produït a més 35 grans incendis forestals (GIF), tres més que els comptabilitzats un dia abans i davant dels onze de registrats en les mateixes dates de l’any passat. D’aquesta manera, el nombre de grans incendis forestals, aquells que superen les 500 hectàrees afectades, s’ha multiplicat per més de tres respecte al 2025.

El megaincendi de Bordeus segueix “desfavorable”

L’incendi forestal del departament de Gironda, a les proximitats de Bordeus (sud-oest de França), està “estabilitzat” perquè des de la nit de diumenge a ahir dilluns no ha avançat, però la situació es manté “desfavorable”, segons el Govern francès. Les flames ja han calcinat 42.000 hectàrees. El nombre d’evacuats es manté en 220.000 i no es preveu que puguin tornar a les seues cases a curt termini, fins que el foc no quedi circumscrit, una cosa que es podria veure complicada pel repunt de les temperatures que s’espera a partir d’avui amb una quarta onada de calor de l’any, amb temperatures al sud-oest de fins a quaranta graus.

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