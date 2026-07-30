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El preu del cru torna a l’alça davant de la tensió al Pròxim Orient
Trump amenaça de “donar una pallissa” a l’Iran després d’atacar bases dels EUA a Jordània. L’Aràbia Saudita trenca la contenció i ataca milícies proiranianes a l’Iraq
El preu del petroli va rebotar ahir amb força, arribant a pujar més d’un 7%, fins a superar de nou els 90 dòlars per barril en el cas del Brent, després que el president dels EUA, Donald Trump, assegurés que el seu país respondrà durament a l’Iran després d’un recent atac contra una base nord-americana a Jordània.
“Els atacarem amb força”, va comentar l’inquilí de la Casa Blanca en declaracions a Fox News, després que dimarts a la nit l’Iran llancés una andanada de míssils balístics contra la base aèria i el quarter general de l’Exèrcit nord-americà a Jordània.
En el cas del cru West Texas Intermediate (WTI), el cost del barril arribava a pujar fins a un 6,9% en comparació amb el preu marcat al tancament de dimarts i es pagava en 84,74 dòlars.
El renovat encariment del petroli i la creixent incertesa sobre la resolució del conflicte al golf Pèrsic es produeix hores abans de conèixer-se la decisió de la Reserva Federal dels EUA de mantenir els tipus d’interès.
Les autoritats de l’Iraq van expressar la seua condemna de l’atac llançat pels EUA i l’Aràbia Saudita contra diverses instal·lacions de les milícies proiranianes de les Forces de Mobilització Popular (FMP) en territori iraquià que es va saldar amb almenys 20 morts, incidint en el rebuig “a tots els actes d’agressió”.
El ministeri de Defensa saudita, que va confirmar la ruptura de la seua política de contenció en el conflicte, va advertir que continuarà responent a qualsevol atac des de l’Iraq com a part del seu dret a la legítima defensa, si el seu territori o instal·lacions continuen sent blanc d’agressions de milícies iraquianes.
D’altra banda, la Guàrdia Revolucionària de l’Iran va assegurar haver interceptat i aturat tres petrolers “rebels” que, va assenyalar, navegaven per una ruta “insegura i il·legal” a l’estret d’Ormuz.
Per la seua part, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va qualificar d’“excel·lent” la seua reunió amb Trump a la Casa Blanca, en el marc de la seua visita a Washington, i va destacar l’objectiu compartit d’impedir que l’Iran obtingui armes nuclears.