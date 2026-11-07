ACCIDENT
La Fiscalia Europea investiga frau de fons en la línia Madrid-Sevilla
En contractes relacionats amb el manteniment de la via i la millora de seguretat i senyalització. Arran de l’accident a Urda, com va fer després d’Adamuz
La Fiscalia Europea ha obert una investigació sobre un possible frau en contractes relacionats amb el manteniment de la via d’alta velocitat Madrid-Andalusia després de l’accident ocorregut a Urda (Toledo), que ha deixat almenys 69 morts.
El possible frau “afecta fons europeus destinats a la renovació i la millora de la seguretat, la senyalització i els sistemes de comunicacions” en la línia Madrid-Sevilla. Segons va informar ahir la Fiscalia Europea, l’oficina de Madrid “està portant a terme mesures d’investigació a la seu d’Adif, a l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i al Tribunal de Comptes a Espanya,” a través d’agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. La investigació s’ha obert després de l’accident ocorregut a Urda, de la mateixa manera que la Fiscalia Europea va iniciar similars indagacions després de l’accident ocorregut a Adamuz (Còrdova) el passat 18 de gener, a la mateixa línia d’alta velocitat. S’investiga la presumpta desviació de fons europeus, frau en les subvencions i malversació, entre altres presumptes delictes.
Paral·lelament, la ministra d’Educació, Milagros Tolón, va confirmar que assistirà, al costat del vicepresident primer del Govern central, Carlos Cuerpo, al funeral de les víctimes del sinistre d’Urda, que es portarà a terme el 10 de novembre a la Catedral de Toledo. També va confirmar la seua assistència el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
D’altra banda, el Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) manté la convocatòria de vaga i aturades parcials a Renfe per al 10 i 12 de novembre, després d’una segona reunió amb Cuerpo. Així mateix, el Sindicat de Circulació Ferroviari ha convocat dos jornades de vaga el 17 i 19 de novembre a Adif.