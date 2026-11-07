CORRUPCIÓ
El jutge rebutja investigar Zapatero per malversació
Per no entregar les joies a Patrimoni. Paralitza les indagacions d’Hisenda a l’expresident, la seua dona i filles, i el seu soci
El jutge de l’Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra ha rebutjat investigar l’expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de malversació de cabals públics. Ho fa contra el criteri de la Fiscalia Anticorrupció, que havia sol·licitat aquest extrem després de conèixer-se que l’exdirigent socialista no va entregar les joies intervingudes al seu despatx a Patrimoni de l’Estat.
En aquest sentit, l’instructor, José Luis Calama, argumenta que “no es pot afirmar” que “l’apropiació de les joies”, que Zapatero va atribuir a un regal “personal” del rei de l’Aràbia Saudita en una visita oficial a Espanya el 2007, “constituïssin patrimoni públic a efectes del delicte de malversació per la mera circumstància d’haver estat rebuts en consideració al càrrec”.
Així mateix, el jutge manifesta que “no pot atribuir-se eficàcia integradora del tipus penal” al Codi de Bon Govern aprovat el 2005, sota el govern de Zapatero, ja que era un “instrument” que encara que “posseïa una evident naturalesa ètica i d’autoregulació institucional” no tenia “prou valor normatiu per determinar la titularitat pública de béns o per ampliar els elements objectius del delicte de malversació”.
En una altra interlocutòria, el magistrat acorda paralitzar els procediments inspectors de l’Agència Tributària respecte de l’expresident, la seua dona i les seues filles, així com del soci de Zapatero, Julio Martínez Martínez i diverses societats vinculades a ells.
El jutge investiga Zapatero com a presumpte líder d’una xarxa de tràfic d’influències que hauria obtingut beneficis econòmics a canvi de la seua mediació per a la concessió del rescat de 53 milions d’euros que el Govern central va atorgar a l’aerolínia Plus Ultra en pandèmia. Calama també va imputar Zapatero per presumpte delicte fiscal i de contraban després de la troballa de les joies del seu despatx, que en dos informes pericials han resultat en un valor d’1,02 i 1,3 milions d’euros.