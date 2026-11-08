MOBILITAT
Noves afectacions en línies de tren de Rodalies
Les línies R1, R2, R2 Nord, R2 Sud, R4 i Regionals Sud van circular ahir fora del seu horari habitual a causa d’una “incidència operativa”, segons va informar Rodalies. També van patir afectacions els trens de la línia R8, per una avaria en la infraestructura a l’estació de Castellbisbal.
Segons RAC1, aquestes incidències coincideixen amb la imposició de nous torns als maquinistes per part de Renfe, que provocarà més pernoctacions fora de casa i alterarà descansos i conciliació.
D’altra banda, la Guàrdia Civil va confirmar que ja han estat retirats els últims dos vagons de l’AVE que quedaven a la zona de l’accident ferroviari ocasionat per la col·lisió de dos trens a Urda. Per la seua part, l’Institut Armat mantindrà la vigilància de la zona zero i la Policia Judicial continuarà investigant sobre el terreny.