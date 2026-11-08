POLÍTICA
Sánchez i Illa criden a votar en massa contra PP i Vox: “Fins i tot el papa Lleó XIV ha votat”
El president de la Generalitat acusa Madrid de tenir “molta cara” i “xuclar prosperitat de les regions perifèriques”. Feijóo demana el vot als “avergonyits” del PSOE i del “Govern de les orgies”
Els partits polítics han recuperat l’activitat de precampanya després de la tragèdia a Urda, amb mítings de tots els colors, alguns dels quals a Catalunya. El president del Govern central, Pedro Sánchez, va afirmar a Tarragona que els líders de PP i Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, són “un viatge al passat” i va demanar als ciutadans acudir a votar en massa el 29N per enviar els dos “a casa”.
Acompanyat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, Sánchez va advertir que Espanya no serà “el pati del darrere de la terminal ultradretana” i va animar el seu electorat destacant que “tenim el papa i la punky –la cantant Patti Smith– votant als Estats Units”. El candidat del PSC per Barcelona, Jordi Hereu, també es va mostrar optimista amb les pròximes eleccions generals i va assegurar que “el moviment de l’esperança i l’amor” vencerà l’“odi” de PP i Vox.
Al seu torn, Illa va criticar Junts per “situar-se al mig” i “tenir por de decidir” i els va demanar “apartar-se”, hores després de carregar en una entrevista a El Nacional contra l’Executiu madrileny d’Isabel Díaz Ayuso, que “té molta cara” i “xucla prosperitat de les regions perifèriques” en matèria fiscal.
Per la seua part, el líder del PP va demanar a Valladolid el vot a “aquells que en algun moment van votar el PSOE i avui se n’avergonyeixen” per posar fi “al turment” del Govern “de les orgies”. El dirigent popular va afirmar que les legislatures han estat “marcades per la corrupció, el masclisme i la gestió negligent dels recursos públics”, i va posar el focus en “els ciutadans de Ceuta, els joves i les dones”.
D’altra banda, el PP aspira a ser segona força a Catalunya el 29N, segons va manifestar el secretari general del partit, Miguel Tellado, en un acte a Barcelona, al costat del cap de llista a la província, Xavier García Albiol, que va criticar la decisió de no posar llums de Nadal a la plaça Catalunya. Així mateix, Ayuso va assegurar des de València que Sánchez “té por de canviar La Moncloa per Soto del Real” i va subratllar que, “del socialisme, se’n surt”.