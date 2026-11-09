El temor a un transvasament a l’Ebre escalfa la precampanya: “la necessitat de connectar totes les conques”
El PSOE rebutja la interconnexió de conques fluvials que demana Vox. Critica que el PP “es doblega” a les propostes d’Abascal
El temor a un nou projecte de transvasament de l’Ebre va agitar ahir la precampanya política del 29N. El líder de Vox, Santiago Abascal, va reivindicar en un diari aragonès “la necessitat de connectar totes les conques”, i, al seu torn, el portaveu d’Agricultura del PSOE a les Corts d’Aragó, Marcel Iglesias, va advertir que “està clar el que el territori es juga en les pròximes eleccions, perquè un govern de coalició de PP i Vox és sinònim de transvasament de l’Ebre”.
“Davant aquesta postura, que s’estendria amb un govern central d’ambdós partits, hi ha la del PSOE”, va afegir Iglesias. També va criticar que el PP “estigui passant per l’adreçador amb tot el que planteja Vox” i va recordar que, fa 20 anys, un govern socialista ja va haver de derogar un transvasament impulsat pels populars.
D’altra banda, Iglesias va acusar també el govern popular de “burlar-se dels agricultors” i ramaders amb un projecte de pressupostos que retalla els fons per a l’agricultura.
“Mentre Azcón i Nolasco parlen d’un pressupost històric per a Aragó, que creix en més de 1.000 milions d’euros, respecte al departament d’Agricultura, Ramaderia i Alimentació treuen la motoserra i hi fan una retallada de 26,8 milions. És senzillament una decisió política: per al PP i Vox, la gent del camp aragonès no importa. Aquest pressupost és una burla als agricultors”, va assegurar.