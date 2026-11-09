Feijóo diu que governar amb Vox no depèn d’ell i Sánchez li recorda que ja són aliats
El líder del PP es compromet a revisar la xarxa ferroviària “pam a pam” i critica gratificacions a directius d’Adif. Al seu torn, el president promet blindar les pensions a la Constitució
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar ahir que la possibilitat de formar un govern de coalició amb Vox si arriba a la Moncloa després de les pròximes eleccions no depèn d’ell, encara que va defensar que el seu objectiu és governar en solitari amb una majoria suficient.
“Fer o no una coalició de govern no depèn de mi. Jo tinc molt clar el que vull, la meua oferta política. Les vegades que he parlat amb el líder de Vox mai ha tret en la conversa res sobre ministeris de primer o de segon rang. Mai hem parlat d’això”, va assegurar en una entrevista amb El País.
Feijóo va assegurar que té “molt clar” que el millor per a Espanya és tenir un govern en solitari del PP “per fer el que cal fer”. “Cal fer-ho bé i ràpid, Espanya necessita un president que tingui a les Corts una majoria suficient per governar en solitari”, va recalcar.
Més tard, en un acte a Màlaga es va comprometre que si arriba a la Moncloa revisarà el transport ferroviari “pam a pam” perquè “torni la seguretat” i va reclamar que els directius d’Adif tornin les gratificacions perquè, segons va clamar, “és vomitiu que se’ls premiï uns dies després de l’accident d’Urda”. Tanmateix, Adif va negar ahir que l’empresa blindés el cobrament d’una “bonificació” a la cúpula directiva.
Per la seua part el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar que Feijóo “insulta la intel·ligència de la gent” a l’afirmar que governar amb Vox no depèn d’ell. “Però si està demanant el vot a Guipúscoa, Girona i Tarragona per a Vox”, va recordar Sánchez en un míting a Bilbao. “Necessitem una majoria àmplia i progressista davant de l’onada d’ultradreta que encarnen Feijóo i Abascal”, va insistir el líder del PSOE, que es va comprometre a apujar anualment l’SMI i blindar a la Constitució la revalorització de les pensions conforme a l’IPC.