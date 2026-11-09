POLÒNIA
Investiguen com a atemptat terrorista el tiroteig a Cracòvia que va causar 6 morts
L’agressor continua hospitalitzat i se li atribueix l’assassinat dels seus pares i germana
Les autoritats poloneses investiguen com un acte terrorista el tiroteig comès dissabte a la plaça del Mercat de Cracòvia per un jove polonès presumptament fascinat amb la ideologia d’extrema dreta, que va disparar a l’atzar des d’un cotxe contra els vianants. Va assassinar sis persones, i probablement també els seus pares i la seua germana, els cadàvers dels quals van ser trobats a la casa familiar.
La investigació l’ha assumit un fiscal de la secció de Cracòvia de la Fiscalia Nacional i inclourà l’assassinat de quatre dones i dos homes, inclosos un britànic de 32 anys d’edat i una austríaca de 51.
“Els fets constitueixen un delicte de caràcter terrorista”, segons va indicar la Fiscalia en un comunicat.
En l’atac, produït a les 15.00 hora local, van resultar ferides 15 persones, entre elles dos suboficials de la Policia que van perseguir el tirador quan fugia del lloc, el van abatre i van detenir.
D’altra banda, el sospitós es troba en estat crític ingressat en un hospital, mentre que els dos agents, que han estat celebrats com a “herois” per haver impedit que hi hagués més víctimes mortals, es van despertar ambdós del coma induït després de ser operats.
El que se sap oficialment del detingut és que vestia roba de tipus militar de camuflatge, casc, armilla antibales i una càmera per gravar el seu atac, a banda de portar un fusell d’assalt tipus AR-15, altres armes i munició, i que actuava sol, no tenia antecedents penals i comptava amb permisos d’armes.