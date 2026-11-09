FERROCARRIL
Retards que van superar una hora i mitja a Rodalies i allau de queixes entre els usuaris
Renfe apunta a un conflicte amb els maquinistes i el sindicat Semaf ho atribueix a un problema de “gestió de torns”. Afecta línies com l’R1, l’R2, l’R4 o l’R11, així com els Regionals Sud
Jornada de diumenge amb nous retards generalitzats a tota la xarxa ferroviària de Rodalies, que van afectar les línies R1, R2, R2 Nord, R2 Sud, R4, R11 i Regionals Sud. Hi va haver demores d’entre 30 i 60 minuts, però en alguns casos van superar l’hora i mitja. A les 13.00 hores, més de la meitat dels trens en circulació –31 de 59– presentaven demores, destacant alguns combois de l’R1 (amb més de 100 minuts d’espera), R4 (52 minuts de retard) i R11 (40 minuts d’espera). Aquesta situació va provocar una nova allau de queixes entre els usuaris.
Renfe va explicar que la situació es devia a “incidències relacionades amb els maquinistes i els trens que s’estan analitzant”. Per la seua part, el Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) ho va atribuir a un problema de “gestió de torns”. “S’estan enviant maquinistes al mateix tren i es deixen altres combois sense cobrir”, van apuntar fonts del sindicat de maquinistes.
Semaf va insistir que divendres l’empresa va implantar un gràfic reglamentari –que inclou torns de treball i trens associats a cada torn– amb “importants desajustos”. Per tot plegat, aquest cap de setmana es van estar produint demores generalitzades en la xarxa de Rodalies i trens circulant fora del seu horari habitual.
“El temps que porta fins que es reajusta l’horari i es rectifica és el que està fent que es produeixin els retards”, van apuntar des de Semaf.
Precisament, els sindicats Semaf ha convocat vaga a Rodalies els dies 10 i 12 de novembre –amb serveis mínims del 66% en hora punta–, mentre que el servei també estarà afectat l’11 de novembre per la vaga general.
Els retards també es van produir dissabte i van afectar les línies R1, R2, R2 Nord, R2 Sud, R4 i Regionals Sud.
“És pèssim i vergonyós”
Els usuaris van tornar a criticar ahir els retards a la xarxa ferroviària de Rodalies. “És pèssim i vergonyós”, va assegurar Irene, que va arribar a l’estació de Sants des de Tarragona. Allà el que apareixia a les pantalles era el reflex del que ocorria a tota la xarxa. O bé sota l’hora fixada per al tren es podia llegir la paraula “demorat”, o bé apareixia l’estimació de quan passaria per l’andana.
“És una constant, ahir vaig voler agafar un tren que no va acabar passant i ara també he d’esperar”, es va queixar Alexis.
Entre els afectats, es trobaven els Castellers de Sants. “Arran del servei deficient i la inexistent informació de Rodalies, estem 140 castellers atrapats a l’estació”, amb la qual cosa se’ls impossibilitava arribar, “de moment, a l’actuació de Mataró”, va escriure el grup a la xarxa social X.
És una de les revelacions de la caixa negra del tren, tal com va avançar ahir El Mundo. El xoc va fer moure tots els vagons d’Iryo i el tercer va bolcar lateralment.