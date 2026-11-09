El Suprem descarta suspendre el vot als fills dels nacionalitzats per la 'llei de nets’
Manté la suspensió per als nets però s’oposa a estendre-la a més persones per "seguretat jurídica i estabilitat electoral"
El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre el vot als fills dels nacionalitzats per la 'llei de nets’, de manera que podran votar en les eleccions generals del proper 29 de novembre. Segons sengles resolucions, la Sala Contenciosa Administrativa rebutja les peticions de Vox i Iustitia Europea, que havien reclamat estendre la suspensió del vot, mentre que l’Advocacia de l’Estat, en nom del govern espanyol, es va mostrar en contra per "no resultar conformes i ajustades a dret".
Els magistrats assenyalen que la suspensió del vot als nacionalitzats per la 'llei de nets’ es va adoptar el passat 10 de setembre, "molt abans de la dissolució anticipada de les Corts Generals i de la consegüent convocatòria d’eleccions generals", una decisió que van ratificar el 12 d’octubre, "en un temps encara hàbil, possible, anterior a l’inici del període electoral".
"Al contrari, la pretensió cautelar que hem de resoldre ara, podent haver-se plantejat abans, se’ns planteja en un moment molt diferent, transcorregut més de la meitat del període electoral, a una setmana del començament de la campanya electoral i, tractant-se del vot dels electors inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA), a dos setmanes de l’inici del dipòsit del vot en urna en els consolats", contraposen. Al seu judici, "iniciar ara un procés de revisió del CERA, a més dels interrogants que suscita la possibilitat material d’execució efectiva en el breu lapse temporal existent fins la data de votació i del seu escrutini, resulta contrari a les exigències derivades dels principis de seguretat jurídica i d’estabilitat electoral".
"Per tot això, en aquestes circumstàncies, la valoració dels diferents interessos en conflicte ha de decantar-se per la denegació de la pretensió cautelar, per entendre que de la seua concessió pogués seguir-se pertorbació greu dels interessos generals", conclouen.
189.678 fills, més que els 'nets’
Tanmateix, l’alt tribunal discrepa de l’al·legació de l’Advocacia de l’Estat "sobre l’absència d’incidència material suficient, que pretén justificar-se basant-se en el percentatge de participació en les últimes eleccions generals electors inclosos en el CERA". "No només perquè no és un criteri que pugui resultar aplicable –no és possible conèixer quina participació hi pot haver en el pròxim procés electoral–, sinó, sobretot, perquè és un col·lectiu més gran que aquell al qual la Sala ha acordat ja la suspensió cautelar", indica.
Els magistrats recorden que la seua decisió de suspendre el vot als nacionalitzats per aquesta via va anar en entendre que "hi havia un risc cert d’alteració del cens electoral per la via d’un increment excepcional de la xifra de nous inscrits en el CERA, que afecta a la seua regularitat jurídica i, per tant, a la puresa del procés electoral", per la qual cosa –abunden– "amb més raó aquesta apreciació és aplicable a una xifra major", que és la que representen els fills.
"Adverteixi’s que, segons dades oficials, la xifra d’aquest col·lectiu, 189.678 persones, és superior a la dels destinataris de la suspensió cautelar ja acordada, 162.454 persones (163.355, de descomptades les 901 que van aportar certificació consular i no els resulta aplicable la suspensió)", quantifiquen.
D’altra banda, el magistrat Antonio Jesús Fonseca-Ferrer ha formulat vot particular contra no suspendre el vot per als fills, indicant que "resulta evident que la sentència futura" que resolgui el fons de l’assumpte "haurà d’afrontar aquesta qüestió".
"Si en el primer cas era necessària l’adopció de la mesura cautelar per garantir la sentència futura, en el segon és igualment necessària", postil·la, per afegir que "és ineludible si vol mantenir-se una línia d’actuació internament cohesionada".
"Persisteixen les raons" per continuar la suspensió
El que el Suprem sí que conserva és la suspensió ja acordada, rebutjant en una altra interlocutòria les al·legacions plantejades per diverses associacions i particulars afectats personats en el procés. "Ara amb més intensitat, després de conèixer la relació nominal de les persones que apareixen afectades per les mesures cautelars acordades en les nostres interlocutòries anteriors, la seua considerable xifra i les presumptes irregularitats amb què, aparentment, han pogut accedir al CERA, persisteixen les raons que van portar a aquesta Sala a apreciar l’existència d’aquest últim requisit", considera. I com en anteriors ocasions, la magistrada María Alicia Millán ha formulat un vot particular contra la decisió de mantenir la suspensió cautelar per als nacionalitzats per aquesta disposició de la Llei de Memòria Democràtica, que permet aconseguir la nacionalitat espanyola a descendents d’exiliats.
"No comparteixo la tesi que la sola invocació de l’interès general consistent a preservar la puresa o regularitat del cens electoral permeti justificar la suspensió cautelar del dret de sufragi actiu de ciutadans espanyols incorporats al cens en virtut d’actes plenament eficaços", argumenta.
Segons la seua opinió, "fins i tot en la hipòtesi" de què la 'llei de nets’ "hauria ampliat indegudament" el seu àmbit d’actuació i que "figuressin al cens persones que no van haver d’adquirir la nacionalitat per aquesta via, no es podria equiparar aquesta situació a la provocada per actuacions fraudulentes dirigides a alterar la composició del cos electoral". Millán abunda que "els electors afectats representen, a més, una proporció reduïda del cos electoral", això és, "aproximadament el 0,42 per cent dels 38.728.356 electors del cens aplicable a aquestes eleccions". Per això, assenyala la magistrada que "l’eventual impacte d’aquests sufragis sobre el resultat electoral no pot erigir-se en fonament autònom de la mesura cautelar".