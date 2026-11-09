El vot per correu per a les eleccions generals es consolida a Espanya
El vot per correu en les eleccions generals s’ha consolidat en l’última dècada a Espanya. Des del 2016, ha superat les 100.000 paperetes a Catalunya i el milió a l’Estat en tots els comicis al Congrés, independentment de la participació. Les convocatòries d’estiu han disparat les xifres, amb el rècord històric el mes de juliol del 2023.
Els electors que vulguin votar per correu el pròxim 29N podran continuar fent les sol·licituds fins al 19 de novembre. La petició es pot tramitar telemàticament, a través del web de Correus, o presencialment en una oficina postal. Per a les persones que ja ho hagin sol·licitat, l’enviament de la documentació necessària per votar començarà avui i s’allargarà fins al 22 de novembre, amb la incògnita de quines xifres aconseguirà aquest any, en uns comicis al novembre i amb declaracions de sectors de la dreta i l’extrema dreta qüestionant la fiabilitat del procediment.
“És una arma de campanya”, va assegurar Joan Miró, expert en la matèria i professor de Polítiques Públiques de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El sistema “funciona amb múltiples garanties”, va concloure.