TRAGÈDIA
“Ajudeu les víctimes del tren quan desapareixen els titulars”
L’arquebisbe de Sevilla, monsenyor José Ángel Saiz Meneses, va presidir ahir una missa funeral a la Catedral de la capital andalusa, pels 69 morts en l’accident de tren d’Urda, set dels quals naturals de la província. Va demanar “ajudar les víctimes quan desapareixen els titulars”. Avui es preveu que se’n celebri un altre a la Catedral de Toledo amb presència dels reis, representants del Govern de l’Estat i també del Partit Popular.