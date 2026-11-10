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Nvidia, sacsejada per l’escàndol
La multinacional tecnològica s’enfonsa a la borsa gairebé 270.000 milions de dòlars després d’admetre el seu CEO una infidelitat. Investiga si Jensen Huang va mantenir una relació amb una presumpta espia xinesa
La tecnològica Nvidia, punta de llança dels semiconductors i la infraestructura per a la intel·ligència artificial (IA), queia ahir un 6,6% a la borsa en l’obertura del mercat nord-americà a causa de la relació del seu conseller delegat, Jensen Huang, amb una suposada espia xinesa. Amb aquesta caiguda va perdre en la jornada d’ahir prop de 270.000 milions de dòlars de capitalització borsària respecte al seu últim preu de tancament.
El consell d’administració de Nvidia està portant a terme una investigació interna i independent sobre les relacions del seu CEO amb aquesta presumpta espia. “El consell prioritza la seguretat econòmica i nacional dels EUA, que és de summa importància per als interessos de Nvidia i els seus accionistes”, va afirmar l’empresa en un comunicat. En tot cas, el consell no creu que la seguretat nacional o els secrets de Nvidia hagin quedat compromesos.
La investigació examinarà la relació de Jensen Huang amb Alice Huang, exexecutiva de Megaspeed, una empresa establerta a Singapur i que està sent investigada pels EUA com a possible cavall de Troia a través del qual la Xina s’hauria saltat els tallafocs per accedir als xips més avançats d’IA de Nvidia.
Una circular interna de l’empresa recull que el mateix Huang ha reconegut que va ser “infidel” a la seua esposa. “Les meues accions li fan mal a ella i als nostres fills. No hi ha excusa per al que he fet”, relatava.
El president dels Estats Units, Donald Trump, va expressar diumenge el seu suport al CEO de Nvidia, assegurant que hauria de romandre en el seu càrrec al capdavant de la companyia. “No he parlat amb ell sobre el tema. Només sé que és una bona persona, però no se sap mai el que està passant”, va declarar Trump. Preguntat explícitament sobre si Huang hauria de continuar en la direcció executiva de la multinacional, el mandatari nord-americà va respondre afirmativament: “Això ho crec. Oh, sí, és clar”, va dir.
Nascut fa 63 anys a Taiwan, Jensen Huang va arribar als EUA quan tenia 9 anys. Va estudiar a la Universitat d’Oregon i a la de Stanford. Va fundar Nvidia el 1993, empresa que ha liderat durant les últimes tres dècades els mercats de hardware gràfic i de la infraestructura de computació per a la IA i que la va portar fa 2 anys a convertir-se en la més valuosa del món. L’octubre del 2025 es va convertir en la primera companyia a assolir una valoració de 5 bilions de dòlars (4,3 bilions d’euros al canvi).