POLÍTICA
Puigdemont no renuncia a la via de la unilateralitat
Assegura que no queda cap altra opció si fracassen “tots els esforços”. Vol deixar de ser espanyol perquè el “violenta”
L’expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, va assegurar ahir que hi haurà un moment en què l’independentisme no només no podrà descartar els actes unilaterals, sinó que no s’hi podrà renunciar: “No tenim dret a renunciar-hi.” En una entrevista al diari El Punt Avui, va afirmar que, quan s’ha de recórrer a un acte unilateral (com va fer en el seu dia Kosovo), s’ha d’acreditar que s’han fet “tots els esforços i més per buscar una solució per altres camins pacífics i democràtics”. Amb tot, va reconèixer que ara l’independentisme no té la “legitimació parlamentària” per impulsar aquests actes, per als quals creu que hauria de comptar amb majoria absoluta en el Parlament i “unitat d’acció”.
Sobre el dia que al Parlament Puigdemont va suspendre la DUI per obrir un diàleg amb l’Estat, va expressar que ara “ho faria diferent” perquè va assenyalar que aquest suposat diàleg partia del que considera que és una mentida i la Moncloa no tenia voluntat de negociar. “Era una trampa per trencar el momentum al qual havíem arribat”, va asseverar.
Sobre la seua tornada i el seu futur polític després de l’aval del Tribunal Constitucional a l’amnistia i la decisió del jutge Llarena d’aixecar l’ordre de detenció contra ell, va descartar fer-ho durant la campanya electoral i va afirmar que decidirà què fer una vegada torni a estar instal·lat a Catalunya. En aquest sentit, va garantir que mantindrà el seu compromís amb la causa independentista: “No m’imagino desentès del procés; el que no sé amb quin rol: potser em tornaré a manifestar al Fossar, potser faré llibres, potser em presentaré a eleccions o potser seré alcalde d’Amer”, va concloure.
Puigdemont no va tancar la porta a demanar la nacionalitat belga, si bé va explicar que el que vol és “deixar de ser espanyol”, perquè no el representa. “Com qui se sent dona atrapada al cos d’un home i tothom reconeix que la violència d’identitat s’ha de resoldre. A mi em violenta tenir la nacionalitat espanyola”, va concloure.