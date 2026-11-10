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El TS rebutja suspendre el vot als nacionalitzats per la llei de nets

Permetrà que unes 190.000 persones puguin acudir a les urnes en les generals

Els candidats per Barcelona dels principals partits, tret d’ERC, amb el líder de Pimec. - ACN

Els candidats per Barcelona dels principals partits, tret d’ERC, amb el líder de Pimec. - ACN

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Agències

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El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre el dret a vot per a les eleccions del 29N als fills i filles dels qui prèviament van obtenir la nacionalitat espanyola mitjançant la coneguda com llei de nets, que són al voltant de 190.000 persones, davant de la proximitat dels comicis. A diferència dels seus pares, nacionalitzats per una disposició de la Llei de Memòria Democràtica del 2022 i a qui el Suprem va suspendre cautelarment el dret a vot tret que acreditessin ser descendents d’exiliats, els seus fills sí que podran votar. La secció quarta del Contenciós ha denegat les mesures cautelars sol·licitades per Iustitia Europa i Vox en diverses interlocutòries, notificades ahir, que compten amb el vot particular discrepant d’un dels seus sis magistrats, i el concurrent d’una altra jutge, que dona suport a la decisió però discrepa d’alguna argumentació.

La llei de nets va obrir la porta de la nacionalitat espanyola a fills i nets d’espanyols exiliats per raons “polítiques, ideològiques o de creença o d’orientació i identitat sexual”. Una instrucció posterior presumia l’esmentada condició als qui van sortir d’Espanya entre 1936 i 1955, sense necessitat de documentar les raons de l’exili. Són els nacionalitzats a través d’aquesta via que manté en qüestió el Suprem.

Xoc per l’habitatge en el debat de Pimec

El candidat del PP al Congrés per Barcelona i alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, i la candidata de Junts, Míriam Nogueras, van confrontar ahir el model d’habitatge del Govern central amb el ministre de Cultura i número dos de Comuns-Front Ampli al Congrés per Barcelona, Ernest Urtasun, mentre que també van rebutjar el model de la candidata del Front Ampli i exalcaldessa de Barcelona Ada Colau. Ho van fer en el debat entre els candidats per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre organitzat per Pimec, excepte el d’ERC, Gabriel Rufián. La patronal catalana va al·ludir a problemes d’esgotament del dirigent republicà, mentre que aquest va dir que tenia problemes d’agenda, es va queixar que “algú menteix” i que rebutgessin un altre participant per part d’ERC.

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