El TS rebutja suspendre el vot als nacionalitzats per la llei de nets
Permetrà que unes 190.000 persones puguin acudir a les urnes en les generals
El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre el dret a vot per a les eleccions del 29N als fills i filles dels qui prèviament van obtenir la nacionalitat espanyola mitjançant la coneguda com llei de nets, que són al voltant de 190.000 persones, davant de la proximitat dels comicis. A diferència dels seus pares, nacionalitzats per una disposició de la Llei de Memòria Democràtica del 2022 i a qui el Suprem va suspendre cautelarment el dret a vot tret que acreditessin ser descendents d’exiliats, els seus fills sí que podran votar. La secció quarta del Contenciós ha denegat les mesures cautelars sol·licitades per Iustitia Europa i Vox en diverses interlocutòries, notificades ahir, que compten amb el vot particular discrepant d’un dels seus sis magistrats, i el concurrent d’una altra jutge, que dona suport a la decisió però discrepa d’alguna argumentació.
La llei de nets va obrir la porta de la nacionalitat espanyola a fills i nets d’espanyols exiliats per raons “polítiques, ideològiques o de creença o d’orientació i identitat sexual”. Una instrucció posterior presumia l’esmentada condició als qui van sortir d’Espanya entre 1936 i 1955, sense necessitat de documentar les raons de l’exili. Són els nacionalitzats a través d’aquesta via que manté en qüestió el Suprem.