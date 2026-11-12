El PSOE (134-143) guanyaria el 29-N per davant del PP (98-106) i Vox (57-65), que no sumarien majoria absoluta, segons el CIS
Front Ampli obtindria entre 7 i 11 escons; ERC, entre 10 i 14 escons, i Junts, entre 2 i 4
El PSOE guanyaria les eleccions del pròxim 29-N amb una forquilla d’entre 134 i 143 escons per davant del PP (98-106) i Vox (57-65), que no obtindrien majoria absoluta. Així ho recull el baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de novembre, format per una mostra inèdita de 45.074 entrevistes, una xifra molt més gran que les que fa servir habitualment.
Front Ampli obtindria entre 7 i 11 escons; ERC entre 10 i 14; Junts entre 2 i 4 i Podem entre 0 i 1. L’enquesta es va elaborar entre el 7 i el 30 d’octubre i recull les reaccions de l’accident ferroviari que va tenir lloc a Urda, a Toledo.