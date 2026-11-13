El CIS fa vencedor el PSOE i descarta qualsevol possibilitat de majoria absoluta de PP i Vox

El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) que dirigeix José Félix Tezanos va publicar ahir un macrosondeig preelectoral, a escasses hores que s’iniciés la campanya electoral, que dona la victòria en les pròximes generals al PSOE amb un suport del 33,3% i una forquilla d’entre 134 i 143 escons, al davant del PP i Vox, que en cap cas no sumarien majoria absoluta al Congrés, ja que en el millor escenari obtindrien 171 representants, cinc per sota dels necessaris. Els populars, segons aquest mostreig elaborat a partir de 45.074 entrevistes, obtindrien una estimació de vot del 25,5% i baixaria la seua actual representació a l’obtenir entre 98 i 106 escons –ara en té 136–, mentre que Vox pujaria el 18,4%, la qual cosa li donaria entre 57 i 65 escons, davant els 33 que té en l’actualitat. Aquesta és l’única enquesta que pronostica una victòria dels socialistes.
Pel que fa al bloc de l’esquerra del PSOE, el Front Ampli obtindria entre 7 i 11 escons, reduint els 31 que va aconseguir Sumar el 2023. El Podem d’Irene Montero aconseguiria a tot estirar un escó, corrent el risc de desaparèixer de l’arc parlamentari, mentre que ERC creixeria fins a l’arc d’entre 10 i 14 diputats –ara en té 7–. En referència a Junts, el CIS apunta que podria aconseguir de 2 a 4 diputats, per sota dels 7 escons actuals. EH Bildu n’obtindria entre 7 i 10; el PNB entre 2 i 4, el BNG entre 2 i 3; Compromís entre 4 i 6; Endavant Andalusia entre 3 i 4 i S’ha Acabat la Festa, un a tot estirar.
A la província de Lleida, on s’han fet 501 enquestes, el CIS situa el PSC com a primera força, amb el 22,7% de la intenció de vot. Esquerra se situaria en segon lloc amb el 17,4% i Vox, amb el 12,3% dels vots desbancaria Junts com a tercera força a la província. Els juntaires obtindrien el 5,4% dels vots, al darrere del 5,5% que obtindria el PP. Els comuns es quedarien amb l’1,4% dels sufragis. Un 21,7% dels lleidatans encara no sap a qui votarà.
L’UCO indaga sobre les donacions al PSOE
Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil van acudir ahir a la seu del Tribunal de Comptes a la recerca de més documentació sobre les donacions efectuades al PSOE, després d’acarar la informació que ja va aportar aquest òrgan sobre això i detectar discordances. Els agents van requerir informació a l’òrgan comptable, en presència d’una lletrada de l’administració de justícia i en el marc de la investigació secreta que dirigeix l’Audiència Nacional sobre el sistema de reembors en efectiu del PSOE de pagaments avançats pels seus càrrecs en una peça separada del cas Koldo. El magistrat Ismael Moreno ja va sol·licitar al PSOE “la relació de pagaments en metàl·lic efectuats” entre 2017 i 2024 i els documents que els suporten, una documentació que els socialistes van entregar el desembre de l’any passat.Per una altra banda, l’UCO implica en un informe Cristian Corvillo, l’empresari que va conduir el vehicle de Pedro Sánchez durant les primàries del PSOE de l’any 2017, en “l’entrega de fons” a l’exministre José Luis Ábalos i en presumptes irregularitats en adjudicacions públiques. Els investigadors apunten a “indicis” que permeten relacionar Corvillo, detingut la setmana passada, amb “fons destinats a Andrea de la Torre”, parella d’Ábalos i també arrestada, perquè aquesta pogués comprar-se un habitatge.
Gabriel Rufián és el candidat més ben valorat, amb 5,2 punts
El CIS inclou també una valoració dels líders polítics en la qual el president del Govern central i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, obté una nota mitjana de 4,65 punts sobre 10, al davant del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que assoleix un 3,88, i del president de Vox, Santiago Abascal, que rep un 3,41. Però aquesta vegada l’enquesta amplia la llista de líders a altres formacions i emergeixen als primers llocs Gabriel Rufián, cap de llista d’ERC, que és el més ben valorat i l’únic que aprova, amb 5,21 punts, i Emilio Delgado, número u de Front Ampli per Madrid, amb 4,91 punts, per sobre de la candidata a la presidència de la mateixa formació, Ada Colau, que rep 3,82 punts. Rufián és també el més ben valorat a Lleida amb un 5,6.
Més de la meitat dels enquestats creu que acabarà guanyant Feijóo
Malgrat que l’enquesta dona per guanyador el PSOE, la majoria dels entrevistats pel CIS estan convençuts que qui guanyarà les eleccions no seran els socialistes, sinó el PP, i així ho opina el 54,4% dels enquestats, davant el 28,1% que aposta pels socialistes. Així mateix, la majoria dels enquestats (55,8%) assenyala que, a l’hora de decidir el seu vot, es deixa portar pel partit que millor representa les seues idees, abans fins i tot del partit que millor gestionaria els problemes (37,4%) o la seua situació econòmica i social (25,3%). D’altra banda, un 32,5% dels participants opina que el PSOE és el més capacitat per gestionar els problemes, seguits del 20,8 per cent que confia més en la del Partit Popular.