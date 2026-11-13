Colau vol canviar les relacions amb el Marroc després dels fets de Ceuta i tancar les bases militars dels EUA
La candidata de Front Ampli demana mesures que faciliten drets i deures a immigrants “perquè aporten més del que reben”
La candidata de Front Ampli, Ada Colau, aposta per fer un replantejament de les relacions de l’Estat amb Marroc després dels fets ocorreguts aquest estiu amb l’entrada massiva d’immigrants. En una entrevista al ‘podcast’ de Jordi Wild, Colau ha estat crític amb el poc respecte als drets humans per part del Marroc i també ha apuntat que hi ha una “responsabilitat indirecta” de la Unió Europea amb el que ha passat en aquest episodi. Colau també s’ha mostrat favorable a tancar les bases militars dels EUA a Espanya i ha demanat ampliar mesures que faciliten drets i deures per a immigrants “perquè aporten més del que reben”. La candidata ha reiterat que si governen amb el PSOE posaran condicions per canviar “radicalment” la política d’habitatge.
Colau ha estat preguntada per la crisi de Ceuta d’aquest estiu amb l’entrada massiva d’immigrants per la frontera amb Marroc i ha considerat que hi ha una “responsabilitat indirecta” de la Unió Europea amb el que ha passat perquè ha decidit externalitzar les seves fronteres i deixar que les gestionin països que “poden tenir altres interessos als quals tenim a la UE”. Llavors, segons Colau, s’està posant una qüestió “molt delicada i que et fa vulnerable en mans d’un altre país que de cop i volta pot tenir interessos amb els Estats Units o el govern d’Israel, o que vol negociar amb la UE per aconseguir més diners”.
La candidata de Front Ampli creu que caldria “revisar” l’acord que l’estat espanyol té amb el Marroc, perquè amb un país veí amb qui comparteixes frontera no es poden trencar totalment les relacions, ja que aleshores “estaries posant en perill el teu país”. Colau creu, de fet, que ja s’està fent aquesta revisió “ des de la discreció” i afirma que ja hi ha hagut reunions perquè el que va passar a l’estiu no torni a tenir lloc.
Els “tòpics” dels discursos antiimmigració
Ada Colau també ha parlat dels discursos d’odi contra la immigració per part de formacions de la dreta i l’extrema dreta i ha rebutjat el “tòpic” que afirma que els immigrants viuen de les subvencions.
Tancar les bases militars dels EUA
Colau ha assegurat que li agradaria tancar les bases militars dels EUA a Espanya, però ha reconegut que no ho podria fer “de la nit al dia”. Ho creu necessari per a la política del president Donald Trump, de qui ha dit que ara mateix és una “amenaça” per Espanya i no el veu com un aliat perquè “ja ens ha castigat amb els aranzels”. Colau ha defensat mantenir “bones relacions” amb tots els països que defensin la democràcia, els drets humans i els que vulguin tenir “col·laboracions positives”.
Altres temes en una entrevista de dos hores
Durant l’entrevista, que s’ha allargat unes dues hores, Colau també ha reiterat altres aspectes com les condicions que posaria al PSOE si hi ha possibilitats de formar un govern progressista després del 29-N. Ha reiterat que buscarà el compromís de Sánchez per aconseguir polítiques d’accés a l’habitatge i també per acabar amb la corrupció dels grans partits espanyols.
La candidata de Front Ampli també ha parlat en diverses ocasions de la seva etapa com a alcaldessa de Barcelona i ha assegurat que una de les decisions de les quals es penedeix més és la de donar suport a la celebració de la Copa Amèrica. Ha considerat que va ser un esdeveniment que no va aportar el que s’esperava a la ciutat, però ha justificat que en aquell moment es decidís tirar endavant perquè la Generalitat hi estava a favor i perquè s’acabava de sortir de la pandèmia de la covid-19.