Feijóo defensa un pacte amb Vox i assegura que el partit d'extrema dreta "ha anat modulant els seus plantejaments"
El candidat del PP promet disminuir "fins al zero" les ajudes als migrants si no treballen
El president del PP i candidat a la presidència del govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat un pacte amb Vox si guanya les eleccions i ha assegurat que el partit d'extrema dreta "ha anat modulant els seus plantejaments". "És un partit amb qui tinc discrepàncies", ha dit Feijóo en l'entrevista amb Jordi Wild, però ha defensat que "el Vox de fa 5 anys s'ha anat modulant i ajustant". Sobre la crisi a Ceuta, Feijóo l'ha qualificat d'"invasió" i ha dit que "el culpable va ser el Marroc, per acció o omissió". També ha promès "disminuir fins a zero" les ajudes als migrants si no treballen. D'altra banda, ha dit que reduirà els 22 ministeris actuals "als 14 o 15" i deixa clar que "no hi haurà un ministeri d'Igualtat ni d'Habitatge".
Sobre Vox, el candidat popular ha recordat que en els últims mesos han pactat amb Vox en indrets com Andalusia i Extremadura i "no hi ha hagut cap problema". "En etapes anteriors hem tingut discussions, però en aquesta nova etapa crec que Vox ha anat cap a la realitat", ha celebrat, tot afegint que han fet un document marc amb aspectes com el respecte a la constitució, la violència de gènere o la igualtat.
Sobre la repartició de ministeris si arriba a la Moncloa i pacten amb l'extrema dreta, el líder popular no ha volgut detallar quins serien per als populars i quins per a Vox, però sí que ha deixat clar que reduirien els 22 ministeris actuals fins als 14 o 15. També ha dit, que no n'hi hauria un d'específic per Igualtat, com tampoc un per a Habitatge, "tot i que és la prioritat per a la majoria d'espanyols". "El govern més mastodòntic de la democràcia és el de Sánchez, perquè havia de donar ministeris als seus socis", ha criticat.
Culpa el Marroc de la crisi de Ceuta
Preguntat sobre la crisi de Ceuta, Feijó ha dit que "el culpable" va ser Marroc "sigui per acció o omissió o bé per les dues coses". De fet, Feijóo s'ha mostrat molt contundent amb l'entrada massiva de migrants i ho ha qualificat d'"invasió". En aquest sentit, ha afirmat que ja hi havia informes del CNI que alertaven d'aquests moviments i ha dit que, si ell hagués estat al capdavant del govern, hauria demanat la col·laboració del Marroc. Si el Marroc no hagués fet cas, ha indicat, hauria apostat per "desplegar l'exèrcit".
Reduir les ajudes als migrants
El candidat popular ha criticat les polítiques migratòries de Sánchez i ha assegurat que Espanya "és el país on hi ha més immigració irregular de tot Europa". De fet, ha dit que, des que va entrar Sánchez al govern, "s'ha incrementat un 60% les persones d'origen estranger" que viuen a l'estat espanyol. "Això és pura falta de política migratòria i és inhumà", ha afirmat. En aquest sentit, ha dit que qualsevol persona que entri al país de manera irregular "ha de marxar" i ha promès que disminuirà "fins a zero" qualsevol ajuda a les persones que no tinguis papers si no estan disposades a treballar.
"El PP no ha fet cap oferta de diners a ningú"
En un altre ordre de coses, Feijóo ha negat que el PP hagi ofert diners a Koldo García o a Leire Díez perquè difonguessin informació contra Pedro Sánchez. "No hi ha cap oferiment de diners del partit a ningú. Ningú té autorització per oferir ni un euro del PP", ha expressat el candidat del PP, que ha assegurat que és una informació "falsa" i ha criticat alguns mitjans per haver donat credibilitat a Koldo.
Jordi Wild també ha preguntat a Feijóo sobre la seva foto amb el narco Marcial Dorado i ha defensat que va conèixer Dorado en un moment en què "no hi havia res de narcotràfic" i que, quan va saber que havia estat implicat en contraban, va tallar les relacions amb ell. Feijóo, per contra, s'ha preguntat: "És veritat que els diners de les primàries de Sànchez es van finançar amb diners de la prostitució?" i ha assegurat que "prefereixo tenir aquesta foto a tota la col·lecció de Sánchez".