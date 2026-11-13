POLÍTICA
La Generalitat acorda amb l’Estat injectar 94,9 milions d’euros a les línies RL3 i RL4
La partida forma part d’un paquet de 1.148 milions per a Rodalies i Regionals aprovat entre els executius català i central. Inclou l’adequació del taller del Pla de Vilanoveta
La Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada ahir al Palau de la Generalitat va aprovar una partida de 94,9 milions d’euros destinada a finançar les línies ferroviàries RL3 i RL4 de Lleida. Aquesta injecció econòmica forma part d’un paquet global de 1.148 milions que el Govern central transferirà a Catalunya per al funcionament de Rodalies i Regionals, i que inclou també 36,7 milions addicionals per compensar els serveis de transport alternatiu.
En concret, s’han pactat les transferències per finançar els serveis incrementals en l’RL3 i l’RL4 de Lleida per al període 2026-2028, per un import de 15,39 milions d’euros. Així mateix, s’ha establert una aportació extraordinària de 79,58 milions destinada a inversions en aquestes línies com l’adequació del taller de Pla de Vilanoveta, o reforçar el material mòbil, els vehicles i les estacions.
Paral·lelament, després de la reunió bilateral es va celebrar una sessió telemàtica de la Comissió d’Assumptes Econòmics i Fiscals. S’hi va formalitzar el traspàs de 928 milions per cobrir el dèficit d’explotació dels serveis de Rodalies i Renfe corresponent als exercicis 2026 i 2027, així com 88,8 milions per compensar el deute dels Plans d’Acció entre 2025 i 2027.
La reunió també va servir per acordar avenços en el traspàs de la línia R1 de Rodalies a la Generalitat al tram comprès entre Sagrera i Maçanet-Massanes. Malgrat que al principi es preveia tancar aquesta transferència durant la tardor, el procés no ha quedat completat al restar pendents diversos tràmits administratius.
Durant la reunió, els dos governs van acordar avançar en el traspàs de la infraestructura ferroviària gestionada per Adif, encara que sense arribar a culminar-ho de forma definitiva abans de les eleccions del 29N.
Al matí, la líder de Junts al Parlament català, Mònica Sales, havia demanat per carta al president Salvador Illa que ajornés la Bilateral a l’assenyalar que, a poques hores de l’inici de la campanya electoral, respon a una “operació de propaganda”. En una altra carta, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, li va rebatre que els acords segellats “suposen un avenç de l’autogovern” i que l’“obligació” del Govern és “continuar treballant per fer avançar el país i mantenir, alhora, una escrupolosa neutralitat institucional”.