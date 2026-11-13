Sánchez admet un canvi d'opinió amb l'amnistia perquè la classe mitjana li retreia que estaven "tancant els seus líders"
El candidat del PSOE apunta la integració com a principal repte en la immigració a Espanya
L'última de les tres entrevistes que el youtuber Jordi Wild ha publicat aquest divendres centrada en les eleccions ha estat la de l'actual president en funcions i candidat socialista a la presidència, Pedro Sánchez. Ha estat aquest migdia en una conversa de pràcticament dues hores. En ella, el candidat socialista ha admès un canvi d'opinió sobre la llei d'amnistia. En concret, el canvi va arribar després de la sentència del Tribunal Suprem. "Vaig visitar un hospital de Catalunya i professionals sanitaris i gent de classe mitjana em van dir que estaven empresonant els seus líders", afirma el president en funcions.
Pel líder del PSOE, el fet que "no fossin radicals, sinó gent de classe mitjana" va permetre veure que la situació havia provocat un problema de convivència. "Hi havia un elevat risc de trencament territorial", ha afegit Sánchez. Per aquest mateix motiu, el seu executiu va decidir fer un tomb en aquest àmbit i començar a negociar la llei que ha finalitzat amb l'amnistia dels líders independentistes.
Malgrat tot, Pedro Sánchez ha insistit que la situació que es va viure a Catalunya el 2017 va ser "molt greu" i ha comportat "la crisi política més important" de l'actual període de la democràcia. Per això justifica el suport del PSOE en l'aprovació de l'article 155. "La constitució espanyola contempla mecanismes polítics per a resoldre conflictes polítics", ha detallat el candidat socialista. En aquest sentit, Sánchez ha recordat que va donar suport a l'executiu de Rajoy per tirar endavant la situació i ha retret que el PP no fes el mateix quan els socialistes intentaven "regularitzar la situació" a Catalunya.
Polítiques d'immigració
L'entrevista ha girat al voltant d'altres àmbits com ara l'entrada de migrants a Ceuta o les polítiques d'immigració de l'Estat. En aquest sentit, el president en funcions ha defensat la gestió de l'executiu espanyol. Assegura que els migrants "han de ser tractats com qualsevol persona" però que al mateix temps es pot defensar la "integritat i la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla".
El candidat a la presidència ha esquivat culpar al Marroc de l'arribada dels migrants perquè assegura que no té proves i defensa les "bones relacions veïnals" que ha de tenir Espanya amb aquest país. "Al final és la porta d'entrada de moltes inversions espanyoles cap al continent africà", ha afirmat Sánchez. Encara sobre polítiques migratòries, Sánchez reconeix que cal una legislació que permeti "una entrada regulada" i ha defensat que la regularització aprovada pel govern socialista ha permès que "el dia d'avui ja hi hagi mig milió de persones treballant i cotitzant". A més, ha combatut part dels discursos d'extrema dreta assegurant que la regularització de totes aquestes persones "no ha suposat la pèrdua de llocs de treball de gent del país, perquè l'atur ha continuat baixant i s'han creat nous llocs de treball".
Corrupció
Sobre els casos de corrupció, Pedro Sánchez ha insistit que "posaria la mà al foc" per l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i reafirma que creu en la seva innocència. A més, ha explicat que "mai" han parlat sobre interessos empresarials i que en el cas que ho haguessin fet, Sánchez no li hagués permès.
Sobre Ábalos i Santos Cerdán, el president en funcions ha mostrat la seva "decepció i sorpresa" quan es va destapar la trama de corrupció. "Jo creia que érem amics, però desconeixia la seva cara b", ha afirmat el socialista. De fet, el líder del partit ha assegurat a Jordi Wild que Ábalos "mai havia dit que consumís prostitució" i el considerava "una persona brillant que proposava arguments molt bons".
Inversions ferroviàries
El pòdcast de Jordi Wild també ha tractat els dos accidents ferroviaris que ha patit l'alta velocitat espanyola en menys d'un any. El candidat a la presidència espanyola ha defensat la inversió de l'executiu espanyol en el manteniment de la xarxa i desvincula els accidents de la gestió del govern. Assegura que cal implementar millores en la seguretat i per això ha apostat per aplicar "la doble firma" en els controladors ferroviaris, tal com es fa en l'àmbit aeri. Aquesta mesura consisteix que quan el sistema operatiu falla, hi hagi "dues persones" que hagin de confirmar la decisió que es pren per tal de "reduir al mínim el marge d'error humà". Així i tot, Pedro Sánchez insisteix que "el factor humà" sempre ha de ser l'últim a decidir i desaprovar relegar la responsabilitat "a una màquina".
Per últim, el candidat socialista també ha parlat d'habitatge. Sánchez manté l'aposta per intervenir el mercat en determinats llocs on l'accés està tensionat i defensa l'aplicació dels topalls en el lloguer. Segons el líder del PSOE, aquesta mesura ha d'anar acompanyada a un increment de la construcció pública que garanteixi un mercat d'habitatge que sigui propietat de les administracions i permeti accedir a un habitatge més fàcilment.