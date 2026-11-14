Els EUA reprenen els vols després de quatre hores de suspensió per un problema de comunicacions
L’Administració Federal d’Aviació dels Estats Units (FAA) va aixecar aquest divendres la suspensió nacional d’enlairaments, que va paralitzar durant quatre hores les sortides als aeroports del país a causa d’una interrupció en les comunicacions, encara que les operacions aèries tardaran a tornar a la normalitat.
L’Administració de Donald Trump va atribuir l’incident, que va provocar milers de retards aeris, a una caiguda del sistema de comunicacions i va descartar que es degués a un atac terrorista contra els Estats Units.
En una roda de premsa a la Casa Blanca, el secretari de Transport, Sean Duffy, va confirmar la reobertura de l’espai aeri, encara que va advertir que el trànsit tardarà a recuperar la normalitat.
"Intentarem traslladar-ne tants d’aquests avions com puguem aquesta nit, si comptem amb prou tripulacions per realitzar aquests vols. Si no, començarem demà al matí", va declarar.
En la mateixa compareixença, el secretari de Seguretat Nacional, Markwayne Mullin, va descartar que s’hagués produït un atac contra els Estats Units i va assegurar que l’incident no estava relacionat amb la caiguda de Microsoft de dijous.
"El viatger mai no va estar en perill durant aquest procés. Mai no hi va haver vides en risc. Tots els seus éssers estimats estan fora de perill. Estem treballant per resoldre el problema, i esperem tenir les operacions en marxa i funcionant", va assegurar.