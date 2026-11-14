Els partits intensifiquen la campanya electoral a Lleida amb les pensions, els drets socials i reivindicacions del territori
PSC: “El PP va buidar la guardiola de les pensions quan va manar”
El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, va recordar ahir en un acte a Lleida amb la candidata del PSC al Congrés, Cristina Morón, que “el PP va deixar buida la guardiola de les pensions quan va governar, i ara, amb l’extrema dreta, està plantejant la seua privatització amb un model mixt que allà on s’ha aplicat ha fracassat”. Ho va dir durant l’acte que els socialistes van fer amb una vintena d’entitats del tercer sector, en el qual va advertir sobre les retallades i la privatització de serveis com la dependència i les pensions perquè “si es dona pas al fet que la iniciativa privada entri per absència del públic, només les persones que tinguin capacitat adquisitiva podran tenir atenció i cures de qualitat”.
Per la seua part, Morón va recordar que “les dones, els joves, les persones que pateixen malalties irreversibles o el col·lectiu LGTBI han de continuar tenint garantit el dret a l’avortament, a les pensions, a l’eutanàsia, a casar-se amb qui vulguin i a accedir a un habitatge digne.” Així mateix, va recordar que “ha estat amb governs socialistes quan s’ha reforçat la protecció social i l’estat del benestar” i que amb el govern de Pedro Sánchez s’ha augmentat un 150% els ajuts a la dependència, i el salari mínim ha passat dels 735 euros el 2018 als 1.184 actuals en catorze pagues.
ERC: Granollers confia en els barris per aconseguir el segon diputat
La candidata d’ERC al Congrés per Lleida, Inés Granollers, va visitar ahir el barri lleidatà del Secà i va assegurar que confia en “la força dels barris” per fer possible un segon diputat per als republicans. “Tenim una oportunitat i volem treballar-la fins a l’últim minut, però els vots s’han de guanyar parlant amb la gent, carrer a carrer i barri a barri”, va afirmar Granollers.
JUNTS: Gavín reivindica la feina feta
El candidat de Junts per Lleida va reivindicar que el treball fet aquest mandat ha transformat “les necessitats” de pagesos, autònoms, empresaris, alcaldes i entitats “en decisions concretes”.
PP: Montserrat diu que frenaran la retallada de la PAC i els okupes
La portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, va assegurar que treballaran per evitar una retallada de 90.000 milions d’euros en la Política Agrària Comuna (PAC), així com per reduir les càrregues burocràtiques per al sector primari i combatre la competència deslleial. Ho va dir durant la seua visita a la cooperativa d’Ivars d’Urgell acompanyada d’altres càrrecs del partit. “Defensem una competència justa i una PAC que protegeixi el nostre sector primari”, va dir Montserrat. També es va reunir amb l’associació professional de la Guàrdia Civil, que els va prometre una reforma legal per desallotjar els okupes en un termini de 48 hores.
FRONT AMPLI: Proposa rebaixar la jubilació en determinats oficis
La candidata de Comuns-Front Ampli per Lleida, Montse Cortesa, va assegurar ahir que la seua formació té entre els seus objectius “blindar la revalorització anual de totes les pensions amb l’IPC real i impulsar la seua incorporació a l’article 50 de la Constitució per evitar que el cost de la inflació recaigui en les persones més vulnerables”. Ho va dir durant la seua reunió amb la Marea Pensionista, en la qual va assegurar que en aquests comicis està en joc el model de pensions del futur. També va explicar que entre les seues propostes hi ha reduir l’edat de jubilació en determinats oficis o l’eliminació dels incentius fiscals als plans de pensions individuals.