TRANSPORT
Els EUA paralitzen durant quatre hores els vols amb almenys 10.000 cancel·lacions
La normalitat es va començar a recuperar a poc a poc ahir però estaven previstes més cancel·lacions. La Casa Blanca atribueix l’incident a un sistema “obsolet” i demana 30.000 milions per modernitzar-lo
L’ordre llançada la nit de divendres per l’Administració Federal d’Aviació (FAA) dels Estats Units d’aturar el trànsit aeri de sortida a tots els aeroports del país a causa d’un problema de comunicació que afectava els centres de control es va allargar durant unes quatre hores, provocant més de 10.000 retards i uns 10.000 vols cancel·lats a tot el país, segons dades de les autoritats aèries, afectant centenars de milers de passatgers que es van quedar encallats als aeroports. Els més afectats van ser els de Chicago, el Dallas-Fort Worth, el de Denver, el d’Atlanta i el de Charlotte. La normalitat es va començar a instal·lar a poc a poc després d’aixecar-se les restriccions, malgrat que segons va informar el secretari de Transports dels Estats Units, Sean Duffy, durant el dia d’ahir van continuar registrant-se retards i cancel·lacions –fins a unes 5.000– mentre les companyies reorganitzaven els seus vols i redistribuïen els avions i tripulacions en funció de les necessitats. “La nostra màxima prioritat és garantir que els viatgers tornin a casa de manera ràpida i segura”, va indicar.
Duffy va atribuir la causa de la paralització al fet que els sistemes de telecomunicacions analògics de la FAA van patir una sobrecàrrega de dades que va provocar inconsistències en la informació transmesa pels seus encaminadors, la qual cosa va portar les autoritats a apagar el sistema com a mesura preventiva. El secretari de Transports va criticar l’obsolescència del sistema i va defensar la necessitat d’accelerar la renovació tecnològica, advertint que els equips actuals continuaran fallant si no se substitueixen. Per a això va reclamar al Congrés uns 30.000 milions de dòlars per modernitzar la infraestructura aeroportuària i els sistemes de control del trànsit aeri. En aquest sentit, Duffy va descartar completament que la incidència estigués relacionada amb un atac cibernètic o fos causa d’un atac terrorista contra els Estats Units. “No creiem en absolut que s’hagi tractat d’un atac cibernètic. Va ser un sistema de l’Administració Federal d’Aviació (FAA) que no va estar a l’altura de les circumstàncies. El nostre contractista no va estar a l’altura, o els equips no van estar a l’altura, i això va provocar les interrupcions del servei”, va asseverar.
Els Estats Units compten amb l’espai aeri més transitat del món, en el qual la FAA gestiona una mitjana de més de 45.000 vols diaris i dona servei a uns 2,9 milions de passatgers. La d’ahir va ser la tercera suspensió general d’enlairaments als EUA en el que va del segle, la primera va ser després dels atemptats de l’11 de setembre del 2001 i la segona el gener del 2023 per una avaria del sistema d’avisos als pilots.