TRANSPORTS
L’AP-7 queda tallada gairebé 12 hores i Rodalies pateix nous retards
Un mort arran d’una col·lisió entre dos camions, mentre que un ciclista perd la vida atropellat per un conductor ebri. Renfe espera normalitzar el servei
La mobilitat a Catalunya va quedar afectada un nou cap de setmana a causa de diversos accidents –un dels quals mortal– a l’AP-7 i als enèsims retards registrats a Rodalies. L’autopista va estar tallada durant gairebé 12 hores, a causa de dos accidents amb tres camions implicats, en els quals va morir un conductor i hi va haver un ferit.
Poc abans de les cinc del matí, dos camions van col·lidir per encalç a l’altura de Mont-roig del Camp (Baix Camp), un xoc que va provocar la mort d’un home i en va deixar un altre ferit menys greu, que va ser traslladat a l’hospital. Segons va explicar a 3Cat Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, el sinistre va estar relacionat amb un altre accident anterior, un camió que transportava enciams va bolcar a un quilòmetre de distància.
Normalització a les 17.00 h
El caos a la via va obligar a tallar-la en sentit nord. També a l’AP-7 es va registrar un accident a l’altura de Santa Margarida i els Monjos entre un camió i una furgoneta. Finalment, Trànsit va informar sobre les cinc de la tarda –després de gairebé dotze hores de tall– que els tres camions havien quedat retirats i que la calçada va quedar lliure i l’autopista reoberta al trànsit.
Així mateix, un ciclista barceloní de 72 anys va morir atropellat a la C-31 a Castelldefels per un vehicle que va fugir, tot i que posteriorment va ser localitzat. L’autor de l’atropellament, de 26 anys, va donar positiu en la prova d’alcoholèmia.
Paral·lelament, la xarxa de Rodalies va patir de nou retards en els trens a causa d’una “incidència operativa” que va provocar que els vehicles circulessin fora del seu horari habitual i incrementessin el temps de recorregut. Gairebé la meitat de les línies van quedar afectades, destacant els retards d’alguns trens de l’R11 (amb 58 minuts d’espera), l’R4 (39 minuts) i l’R1 (30 minuts). Renfe va reconèixer que encara hi ha “desajustos” en el servei, però espera normalitzar la circulació durant els propers dies gràcies a l’acord laboral assolit amb el sindicat Semaf, per evitar que els maquinistes estiguin obligats a començar la jornada a l’estació de Sants.