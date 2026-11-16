Projectes llargament reivindicats com l’N-230, l’N-260 o l’N-240 segueixen encara sobre el paper
Carreteres de marxa lenta: Bona part dels projectes que afecten grans eixos viaris de titularitat estatal a Lleida estan com estaven el 2023, quan es van celebrar les últimes generals
És el cas de l’N-230 i l’N-260.
La primera vegada que es va parlar d’una encomanda de gestió per a la reforma de l’Eix Pirinenc, la millora de la qual ha estat llargament reivindicada a Lleida, va ser durant la negociació del pressupost de l’Estat entre el tercer Govern Sánchez i l’Executiu de Pere Aragonès a finals del 2022. El projecte segueix encara sobre el paper: en l’últim trimestre s’ha encarregat un estudi sobre la variant de Perves i s’ha licitat el condicionament de 15 quilòmetres de via.
L’encomanda continua pendent i fins i tot incerta si hi ha un canvi d’executiu a Madrid que dificulti l’enteniment Estat-Generalitat. L’N-260 és només un exemple del curs que segueixen algunes de les grans infraestructures a Lleida, que depenen de la política estatal ara en joc i que arrosseguen anys de promeses electorals i retards.
La millor inversió que s’ha portat a terme en els últims anys a l’N-240, de Lleida a Tarragona per les Garrigues, ha estat l’aixecament del peatge de l’autopista AP-2, que discorre en paral·lel i ha absorbit en els últims cinc anys bona part de l’elevat trànsit que havia situat la via entre un dels punts negres de la xarxa lleidatana. Desdoblament o duplicació de carrils estan encara per definir sense que hi hagi un acord firmat. El Congrés va aprovar recentment una proposta de Junts per construir un tercer carril entre el Segrià i les Garrigues.
Encara en aquest corredor, el desdoblament del qual a Lleida va quedar descartat fa anys (sí que s’ha construït, en canvi, a Tarragona), l’octubre del 2023 es va inaugurar l’anhelat túnel que salva el coll de Lilla i atansa, així, una mica més les comarques lleidatanes a la costa de Tarragona.
En la mateixa línia, la via ràpida (autovia i 2+1 segons els trams) entre Lleida i Vielha, així com la reforma de la mateixa carretera, N-230, al tram aranès fins a la frontera amb França, segueixen al tinter. Només s’han construït dos trams de l’A-14 (l’únic tram d’autovia que discorrerà en paral·lel a l’N-230), enllestits entre 2012 i 2017, i la resta es troba en diferents fases de tramitació. Tots els projectes citats han avançat exclusivament sobre el paper fins a la data.
L’autovia A-2 a Barcelona i Saragossa, en canvi, ha estat objecte de diverses inversions en rehabilitació del ferm, l’estat degradat en trams del qual com els de la Segarra han arribat a ser un perill per a la circulació. Al setembre van començar, després de mesos de tramitació, les obres de rehabilitació del traçat entre Cervera i la Panadella, però una part del projecte s’ha deixat per a la primavera vinent.
A Lleida ciutat, el pla de l’estació segueix encara en l’aire. El projecte ha d’unir el barri de Pardinyes amb el centre de la ciutat, per a la qual cosa contempla el cobriment de les vies entre Comtes d’Urgell i la terminal.