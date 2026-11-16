Crònica vintage: De les eleccions en xancletes del 2023 al fred i la boira del 29N
Tocaria, doncs, anar a votar en plena onada de calor, un 23 de juliol, amb mitja Lleida a la platja i l’altra confinada a 40 graus a l’ombra
La imatge que il·lustra aquesta primera columna de la Crònica Vintage és històrica. Escarafalls i gesticulació de “vinga, va, home”, va ser la reacció de la periodista Àngels Barceló mentre Pedro Sánchez, després de la desfeta de les autonòmiques i municipals del 28 de maig de l’any 2023, anunciava en directe que convocava eleccions al Congrés i al Senat. Similars reaccions es van viralitzar llavors d’Helena Garcia Melero i Laura Rosel.
Tocaria, doncs, anar a votar en plena onada de calor, un 23 de juliol, amb mitja Lleida a la platja i l’altra confinada a 40 graus a l’ombra. Si no hagués estat pel tema de l’habitatge, recordin el tema Maricarmen, ens hauria tocat exercir el proper juliol del 2027, però tocarà votar el 29 de novembre, amb fred i boira. O potser ho fem en màniga curta –pel tema del canvi climàtic, dic.
En tot cas, des de SEGRE, faci fred o calor, els assegurem una cobertura total de la sempre emocionant i divertida –noti’s la ironia– campanya electoral, en especial quan passa per Lleida, on sempre passen coses. Un exemple és que, fins i tot abans de la precampanya, el món polític va posar els focus en la nostra província, i va provocar la caiguda política de la històrica Montse Mínguez.
Aquesta secció es diu Crònica Vintage i des d’avui i fins al dia de les eleccions, els aniré explicant amb un to distès la crònica d’eleccions passades. Qui va guanyar, partits, empats, paperetes, candidats, anècdotes i tot el que els interessarà recordar. Per veure d’on venim i cap on... Bé, això ho triaran vostès el proper dia 29 de novembre.