Xi i Putin aposten per un nou "ordre multipolar" abans de la cimera històrica amb Trump
Els presidents de la Xina i Rússia, Xi Jinping i Vladímir Putin, van advocar aquest dimecres per un "ordre multipolar més just" en el que els seus països "assumeixin els deures que corresponen a les superpotències", en vigílies de la primera cimera a tres que celebraran amb el nord-americà Donald Trump.
Xi i Putin es van reunir als marge de la cimera del Fòrum de Cooperación Económica Asia-Pacífic (APEC), que se celebra aquests dies a Shenzhen, al sud-est de la Xina, en una trobada que va tornar a evidenciar la sintonia entre Pequín i Moscou, els llaços estratègics del qual s’han estret des de la invasió russa d’Ucraïna el 2022.
Per al líder xinès, la relació del seu país amb Rússia "ofereix més estabilitat i certesa a un món ple de canvis", i per això va apostar perquè ambdues potències nuclears "aprofundeixin la cooperació integral" i "assumeixin les responsabilitats i els deures que corresponen a les potències".
"Els vincles entre la Xina i Rússia s’han mantingut ferms com una roca davant de totes les adversitats i continuen així avui. Tenen àmplies perspectives i no es veuen afectats pels canvis a curt termini en la situació mundial", va recalcar Xi, segons la transcripció difosa per l’agència russa TASS.
Putin, per la seua part, va destacar que Moscou i Pequín estan adoptant un "enfocament constructiu" per construir un "ordre multipolar més just", enmig d’un "clima geopolític difícil".
"La coordinació en política exterior entre Rússia i la Xina es manté estable i avança en una direcció positiva", va assegurar Putin, d’acord a la premsa russa. "Treballarem, com a vostè li agrada dir, esquena amb esquena en nom del benefici dels pobles de Rússia i la Xina. Estem molt contents de ser aquí, entre amics," va agregar.
La cita, que va constituir la quarta trobada presencial entre Xi i Putin aquest any, va tenir lloc poc després d’una intervenció del líder rus davant d’empresaris i líders polítics de l’APEC en la qual va relativitzar l’impacte de les sancions internacionals contra el seu país.
Xi rep a Trump amb una abraçada
Hores després de la seua reunió amb Putin, Xi va posar rumb a l’aeroport internacional de Bao'an, a Shenzhen, per rebre a Trump, qui va esperar als peus del Air Force One i va arribar a abraçar, en un gest protocol·lari més càlid de l’habitual que el president xinès no va repetir amb altres assistents a la cimera de l’APEC.
"La Xina és una terra d’etiqueta, amb una tradició de tornar cortesia amb cortesia", va afirmar Xi, amb referència a la benvinguda que li va brindar Trump a l’inici de la seua visita d’Estat als EUA a finals de setembre, segons la transcripció de les seues declaracions oferta per l’agència oficial Xinhua.
El republicà va agrair el gest i va expressar la seua esperança en què el viatge serveixi per avançar en les relacions bilaterals i que sigui un èxit, sempre segons la versió de Xinhua.
Posteriorment, Trump i Xi van tornar a veure’s les cares abans de la foto de família dels líders de l’APEC, moment en què el nord-americà va estrènyer la mà i va intercanviar salutacions amb Putin, amb qui no es veia personalment des de la cimera bilateral que van celebrar l’agost de 2025 a Alaska.
També es va produir una salutació entre el governant xinès i la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en el seu primer contacte presencial des de l’agreujament de les tensions bilaterals per les declaracions de la mandatària nipona sobre una possible intervenció japonesa en cas de conflicte per Taiwan, que van enfurismar la Xina.
Aquesta primera encaixada entre Putin i Trump, que va tenir lloc davant de la mirada de Xi, va servir com a avançament de la històrica cimera que celebraran els tres líders dijous a Shenzhen, on presumiblement discutiran temes com les guerres d’Ucraïna i l’Iran i la proliferació nuclear.
El conseller de la Presidència russa, Yuri Ushakov, va avançar aquest dimecres que el debat se centrarà en "com enfortir les relacions, fins i tot amb les grans potències, i com aquesta cooperació entre elles pot contribuir al sanejament global en general", si bé va reconèixer que l’agenda de la reunió encara no està tancada.
La inèdita trilateral, suggerida en primer lloc pel Kremlin i confirmada després per totes les parts, Xina a últim lloc, es desenvoluparà en el complex Kylin Villa, als peus de la muntanya homònima i lloc pel qual el pare de Xi Jinping passejava durant els seus últims anys.