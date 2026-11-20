POLÍTICA
Puigdemont sacseja la campanya i retrata “l’ambició desmesurada de Pedro Sánchez”
Relata les negociacions amb el PSOE, a fi de “veure fins on podien empènyer per treure’n profit”. “Vaig aprofitar l’ambició desmesurada de Sánchez per derrotar Espanya”, afirma l’expresident
“Vaig aprofitar l’ambició desmesurada de Sánchez per derrotar Espanya.” Així ha estat l’entrada de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a la campanya electoral del 29N, que ha sacsejat el panorama polític i ha comportat crítiques de tots els partits. A través d’una entrevista a El Mundo, el líder de Junts defineix el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, com “una persona amoral i amb una ambició desmesurada” i va aprofitar aquesta circumstància per aconseguir “coses que ells mateixos havien dit que eren impossibles” a canvi d’investir-lo president l’any 2023.
Puigdemont relata les negociacions amb el PSOE, en les quals “mai” va tenir un contacte directe, ni per telèfon ni en persona, amb Sánchez. Segons l’expresident, van ser els socialistes que van trucar a la seua porta, i va apuntar que si el PSOE “venia a buscar uns vots per tirar endavant una simple legislatura” ells no eren la solució, però que, “si es mostraven disposats a parlar de com es pot resoldre un conflicte històric, una relació no resolta entre Catalunya i Espanya”, estaven disposats a parlar.
Junts va oferir “dos cistelles”: una amb qüestions “conjunturals”, com competències, finançament, decrets, “lleis que són invasives de competències”, el dèficit o els trens; i una altra amb el “fonamental”, on entraven la sobirania, reconeixement internacional, llengua catalana i reconeixement nacional de Catalunya.
“Van acceptar bastant fàcil l’amnistia. Pensava que ho lluitarien una mica més, però per a la meua sorpresa va ser que no”, assenyala Puigdemont, que tenia l’objectiu de “veure fins on podien empènyer Sánchez per treure’n profit”.
Així mateix, el dirigent independentista també explica que un emissari del PSOE li va oferir una sèrie d’indults que no va acceptar.
Sobre la possibilitat de portar a terme un referèndum d’autodeterminació, inclosa en els acords de Brussel·les, Puigdemont diu que “no es van arribar a crear les condicions per abordar aquesta carpeta perquè s’anava enfangant, de forma deliberada”.
Així mateix, l’entrevista a Puigdemont ha provocat la “indignació” en alguns sectors de Junts, segons Nació Digital, ja que va ser feta pel periodista que va publicar la informació falsa dels comptes de l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias a l’estranger i també de l’expresident Artur Mas.