El Suprem aplica l’amnistia a Puigdemont i tanca la seua causa penal nou anys després
La Sala Penal confirma la resolució de Pablo Llarena
El Tribunal Suprem ha aplicat aquest dilluns l’amnistia a l’expresident Carles Puigdemont, la qual cosa suposa el punt i final al seu procediment judicial, que queda arxivat després de nou anys fugit de la Justícia i amb llum verda per tornar a Espanya quan vulgui i presentar-se a unes eleccions.
Seguint aquesta línia, la Sala Penal ha dictat avui un acte en el que declara l’extinció de l’eventual responsabilitat penal per amnistia de l’expresident de la Generalitat catalana Carles Puigdemont i dels exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig, així com el sobreseïment lliure dels fets en la causa del ‘procés’.
El tribunal confirma la auto de conclusió de sumari dictat pel magistrat instructor, Pablo Llarena, el passat 3 de novembre.
En el seu escrit, Llarena va dir que “subsisteixen els indicis de participació” dels dirigents a l’1-0, però que la sentència del TC “impedeix” de mantenir viva la seua causa.
En concret, el TC va ordenar l’aplicació de l’amnistia al delicte de malversació als líders del procés el passat 6 d’octubre. Ho va fer estimant el recurs d’empara presentada per l’exconsellera Dolors Bassa, que és el que ha fixat la doctrina per a la resta de dirigents de l’1-O.
Llarena va aixecar les ordres de detenció a Puigdemont, Comín i Muntanya immediatament després de la sentència de Bassa, però va deixar clar que això no suposava el sobreseïment de la causa. De fet, va aclarir que encara s’havia de resoldre un últim recurs per poder arxivar el seu cas.
El passat 20 d’octubre la Sala Penal ja va acordar l’amnistia per a l’exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull, inhabilitats fins el 2030 i el 2031.
L’amnistia s’ha fet efectiva gairebé dos anys i mig més tard de la seua aprovació en el Congrés. El TC va avalar el gruix de la norma el 26 de juny de 2023, però va decidir esperar-se al posicionament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) respecte a la malversació per iniciar el debat dels recursos d’empara.
En una sentència el passat 16 de juliol, el TJUE va descartar que el referèndum de l’1-O hagués afectat els interessos financers de la Unió Europea (UE), una de les tesis que havia utilitzat el Suprem per excloure el delicte de la malversació de l’abast de la llei d’amnistia.
L’altra hipòtesi que va utilitzar l’alt tribunal era el possible benefici personal de caràcter patrimonial que s’haurien emportat els líders del procés amb l’organització del referèndum. El TC també va rebutjar aquest argument i va acusar el TS de fer una interpretació “extensiva” de la llei.
La decisió d’aquest dilluns arriba una vegada Comín i Muntanya ja han tornat de l’exili. L’exconseller de Cultura va arribar a Terrassa el 21 d’octubre i va participar en el ple del Parlament de l’endemà, i l’eurodiputat va viatjar a Madrid el 22 d’octubre per recollir la credencial d’eurodiputat.
Posteriorment, va passar la frontera a peu diumenge de la mateixa setmana acompanyat de familiars i amics. Puigdemont encara no ha donat detalls del seu retorn, encara que el seu advocat, Gonzalo Boye, va explicar que la seua previsió és esperar-se a després de les eleccions del pròxim 29-N. També va afirmar que té un pla de retorn i que ho explicarà una vegada aplicada definitivament l’amnistia.